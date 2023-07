Après Edouard Philippe au Havre, Elisabeth Borne s’est rendue dimanche à Pau chez François Bayrou. Avec cette tournée, la Première ministre avait un objectif : engranger le soutien des ténors de la majorité en vue d’une rentrée parlementaire qui s’annonce difficile.

La cheffe du gouvernement, qui a érigé l’égalité femmes-hommes en priorité, a assisté à l’arrivée du Tour de France Femmes dans la capitale du Béarn. « C’est essentiel de faire connaître, de mettre l’accent sur ces compétitions féminines », a-t-elle déclaré après avoir remis le trophée à la Néerlandaise Demi Vollering, qui a remporté la Grande Boucle. « Le sport féminin (…) c’est beaucoup d’inspiration pour des jeunes filles, pour des jeunes femmes. C’est aussi une voie d’insertion professionnelle », a-t-elle ajouté avant de se rendre à l’hôtel de ville et s’entretenir pendant une heure avec le maire de Pau François Bayrou.

Des « Tenez bon » entendus dans la foule

Lors de ses rencontres successives avec les patrons du MoDem et d’Horizons, la Première ministre a effectué « un retour sur l’année, les avancées et la façon dont on a fonctionné », a-t-elle confié dimanche soir. « L’unité est indispensable, et plus encore dans un contexte de majorité relative. Il faut être vigilant à la préserver », a-t-elle souligné.

Confirmée à son poste la semaine dernière, la Première ministre veut donc resserrer les rangs derrière elle. Il faut dire que l’automne risque d’être sportif au Parlement, avec un très sensible projet de loi sur l’immigration et des textes budgétaires pour lesquels Elisabeth Borne devra recourir à nouveau au 49.3. « Tenez bon », lui ont d’ailleurs lancé, dans la foule à Pau, plusieurs personnes.

La tournée de la cheffe du gouvernement, qui doit également s’entretenir au téléphone ce lundi avec le président de Renaissance Stéphane Séjourné, a en outre un parfum « d’émancipation » pour la Première ministre. Elle « reprend son rôle habituel de cheffe de la majorité » qu’Emmanuel Macron s’arroge depuis plusieurs années, analyse l’historien politique Jean Garrigues. Mais s’assurer la fidélité de François Bayrou et Edouard Philippe ne règle pas le problème de la majorité relative, dont « la clé de la solution se trouve davantage à droite », ajoute-t-il. Elisabeth Borne a d’ailleurs échangé jeudi avec le président de LR Eric Ciotti, selon ce dernier.