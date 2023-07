Depuis le début de la crise qui agite la police, le silence de Gérald Darmanin étonne. Pas un mot du ministre de l’Intérieur sur le mouvement de protestation des policiers, né il y a une semaine et lié à l’incarcération de l’un des leurs à Marseille. Quatre agents ont été mis en examen, soupçonnés d’avoir passé à tabac un jeune homme de 22 ans lors des émeutes suite de la mort de Nahel. L’un d’eux, suspecté d’avoir tiré sur la victime avec un LBD, a été placé en détention provisoire. Pas un mot non plus sur les propos polémiques du patron de la police nationale. Frédéric Veaux est en effet sorti de sa réserve en affichant sa solidarité avec les fonctionnaires mis en cause. Dans Le Parisien, il a estimé qu’un policier n’avait pas sa place en prison. Des paroles qui ont provoqué un tollé chez les magistrats et dans la classe politique.

Depuis une semaine, de nombreux fonctionnaires se sont mis en « code 562 », ce qui veut dire en service minimum, voire en arrêt maladie. Et la fronde gagnerait du terrain, à en croire les représentants des organisations syndicales, qui seront reçus ce jeudi soir place Beauvau. « Si le ministre nous reçoit, c’est parce que la mobilisation commence à se ressentir sur les statistiques », explique à 20 Minutes Linda Kebbab, secrétaire nationale du syndicat Unité SGP Police.

La syndicaliste dit ne pas espérer « grand-chose » de la rencontre avec Gérald Darmanin. « On a conscience que le ministre ne peut pas interférer dans l’indépendance de la justice. Mais on attend de lui autre chose que des discussions stériles, ajoute-t-elle. À défaut de pouvoir agir sur ce dossier en particulier, on attend un soutien sans faille à l’ensemble de nos revendications : la création d’un statut spécifique du policier mis en examen, excluant la détention provisoire d’un agent agissant en mission, des magistrats spécialisés et formés à l’usage des armes par les forces de l’ordre, la protection fonctionnelle pour les policiers victimes ou mis en cause. »

« Le ministre est dans son rôle de premier flic de France quand il reçoit les syndicats, assure le député Renaissance du Val-de-Marne, Mathieu Lefebvre, ancien chef de cabinet de Gérald Darmanin à Beauvau. Je ne suis pas certain que le gouvernement s’engage sur une réforme législative pour s’extraire du cadre actuel, mais renforcer des protections fonctionnelles, pourquoi pas ? »

Un silence parlant

Le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, a été obligé de réagir aux propos de Frédéric Veaux, en rappelant que « nul en République n’est au-dessus des lois ». Gérald Darmanin, lui, est resté mutique… jusqu’à aujourd’hui, donc. Le politologue Bruno Cautrès souligne alors « le contraste important avec son style de communication habituel, très actif ». « On ne peut qu’en déduire que ce silence dit quelque chose », ajoute-t-il, avant de formuler plusieurs hypothèses.

Soit le ministre de l’intérieur, « en synergie avec la Première ministre et le président de la République, attend que le débat s’apaise pour faire une prise de parole forte ». Soit il est « coincé », avec d’un côté Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, et de l’autre « les syndicats, et plus globalement une bonne partie des fonctionnaires de police, qui se sentent pointés du doigt ». Soit « il a un projet politique plus affirmé que ce que l’on croit », et il veut « capitaliser sur l’image de ministre en synergie avec la police, comme son mentor, Nicolas Sarkozy, à l’époque ».

« Faut pas exclure qu’il soit en mode revanche »

Au gouvernement, certains font un lien direct entre cette polémique et le fait que Gérald Darmanin n’ait pas été nommé à Matignon. « Je crois qu’il a été très froissé en termes d’ego, analyse un habitué des cabinets ministériels. Faut pas exclure qu’il soit en mode revanche, qu’il ait voulu faire passer un message via le DGPN [Frédéric Veaux]. »

La sauce est très vite montée le week-end du 14 juillet, alors même qu’Élisabeth Borne ne paraissait pas fondamentalement menacée à Matignon. Bref, Darmanin s’y est finalement peut-être vu un peu vite. Son message est aujourd’hui bien passé, estime cette source. Voire un peu trop. « Il n’est pas dépassé par les évènements mais enfin, ça a pris des proportions peut-être pas attendues. Car des grognes de flics, dès que ça ne va pas dans leurs sens, c’est un phénomène assez récurrent. Dans ces conditions, cela l’arrangeait bien d’être en Nouvelle-Calédonie avec le président, il pouvait garder le silence. »

Une position « difficilement tenable »

« On sait très bien que Darmanin se voit une suite politique plus intéressante, ça lui est donc difficile actuellement d’aller contre la ligne macronienne. D’un autre côté, s’opposer aux forces de l’ordre, c’est toujours un peu délicat », analyse le sociologue Jean-Michel Schlosser, chercheur au Cesdip et ancien officier de police judiciaire. « Il sait très bien ce qui est arrivé à son prédécesseur », ajoute-t-il. Personne, place Beauvau, n’a effectivement oublié qu’en 2020, les syndicats avaient mobilisé leurs troupes et eu la peau de Christophe Castaner en quelques jours. Le ministre de l’Intérieur de l’époque avait heurté les policiers en annonçant l’abandon de la clé d’étranglement lors des interpellations, et demandé « qu’une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d’acte ou de propos raciste ».

Jean-Michel Schlosser note aussi que se profilent la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques. « Tout ça fait qu’il n’a pas envie de se mettre à dos l’institution policière. Il se trouve dans une situation pas facile à gérer. Sa position est difficilement tenable. » Alors, sous pression, l’ambitieux locataire de Beauvau ? « C’est un ministère où on la subit constamment, la pression, reconnaît son ancien collaborateur Mathieu Lefebvre. Et on voit bien que le pays est vite en danger car là, nombre d’agents font le service minimum. Il y a un enjeu pour sortir par le haut de cette crise. » Mais Linda Kebbab l’assure : la fronde des policiers, qui dénonce une décision de justice, n’est pas « un mouvement de défiance vis-à-vis du ministre ». Pour l’instant, la pression reste sous contrôle.