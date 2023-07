Le président Emmanuel Macron a dit vouloir « début 2024 » une « révision de la Constitution » pour la Nouvelle-Calédonie, évoquant notamment le dégel du corps électoral à court terme grâce à un « statut nouveau », mercredi lors d’un discours à Nouméa.

« Je vous demande d’engager un travail pour faire advenir une citoyenneté pleine et entière fondée sur un contrat social, faite de devoirs et de droits (…) de l’appartenance au Caillou », a détaillé le chef de l’Etat, expliquant vouloir bâtir ce « statut nouveau » dans « les mois, les trimestres qui viennent » et « dans le consensus ».