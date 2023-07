Elisabeth Borne invitée de BFMTV mercredi soir

Elisabeth Borne sera l’invitée mercredi soir à 19 heures de la chaîne télévisée BFMTV, a annoncé cette dernière ce mardi. Il s’agira du premier grand entretien de la Première ministre depuis sa reconduction à Matignon la semaine dernière et le remaniement gouvernemental qui a suivi.

Elle répondra aux questions de la journaliste Neila Latrous, cheffe du service politique de la chaîne, qui entend notamment l’interroger sur ses relations avec Emmanuel Macron, les récentes émeutes et ses priorités pour la rentrée, selon le communiqué de la chaîne.

Ces derniers jours, Emmanuel Macron a esquissé quelques grands chantiers, comme la rentrée scolaire, la présentation de la planification écologique, les concertations politiques autour d’une loi sur l’immigration ou encore l’élaboration du budget à venir.

Une rencontre avec Edouard Philippe

En attendant, Elisabeth Borne effectue ce mardi une visite au Havre où elle va rencontrer son prédécesseur Edouard Philippe, maire de la ville et président du parti allié Horizons, et parler décarbonation du transport maritime et aérien.

Mercredi se tiendra le dernier Conseil des ministres avant la pause estivale, par visioconférence, Emmanuel Macron se trouvant en déplacement en Nouvelle-Calédonie.