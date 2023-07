En plein milieu des vacances d’été, en duplex, à 20.000 kilomètres de l’Elysée. On a connu plus simple comme prise de parole d’un président. C’est pourtant la forme choisie par Emmanuel Macron, qui a répondu ce lundi aux questions de Jacques Legros et Nathanaël de Rincquesen, lors des JT de 13 heures de TF1 et France 2, depuis la Nouvelle-Calédonie, où il est en déplacement.

Qu’a dit le chef de l’Etat sur les « cent jours » qu’il avait lui même fixés à la sortie de la réforme des retraites ? Sur les violences urbaines ? Le nouveau gouvernement ? 20 Minutes vous résume tout ça.

Sur le maintien d’Elisabeth Borne à Matignon

« C’est le choix de la confiance, de la continuité, de l’efficacité », énumère Emmanuel Macron pour justifier le maintien de sa Première ministre, pourtant fragilisée par la réforme des retraites. Durant les « cent jours » qu’il avait instauré, le gouvernement et le Parlement ont, selon le président, « continué d’avancer ». Et de lister, comme la semaine dernière face aux ministres, les « chantiers lancés » : l’emploi avec France Travail, les textes sur l’industrie verte, le nucléaire, le plan eau, le pacte enseignant, la loi pour la justice ou la loi de programmation militaire…

« Il y a des jours avec et des jours sans, reprend Emmanuel Macron. Le gouvernement a avancé, d’où ce choix de confiance. »

Sur l’absence de majorité élargie à l’Assemblée

Elisabeth Borne avait la charge de donner un peu d’air à la majorité présidentielle après la bataille des retraites, mais les « cent jours » n’ont pas donné de résultat. Pas grave, rétorque le président : « Je ne crois pas aux coalitions formelles. Il n’y a pas de majorité de rechange, mais il y a des majorités d’échange ». Et de se féliciter : « Nous avons fait voter plus de textes en un an qu’il y a cinq ans ».

Et Gérald Darmanin qui était pressenti à Matignon ? « Il fait un travail remarquable. »

Sur la prochaine rentrée des classes et le manque d’enseignants

Là encore, Emmanuel se veut rassurant. « Partout nous recrutons et sinon, il y aura des contractuels. » « Nous ouvrons le chantier de l’amélioration de la formation des enseignants, en marge de l’amélioration de leur salaire », dit le locataire de l’Elysée.

Mais aussi la réforme du lycée pro et celle du nouveau bac, qui nécessite « des changements de bon sens », et de Parcoursup, « pour le rendre plus humain ».

Sur les violences urbaines

« Elles ont été inqualifiables, et le retour à l’ordre a prévalu », pose d’entrée Emmanuel Macron.

Quelles leçons tirer de ces événements ? « D’abord l’ordre, l’ordre, et l’ordre », martèle le président. Il faut œuvrer au « retour de l’autorité, notamment dans les familles. Traiter le problème à la source, responsabiliser certains parents ». Et « revoir la politique de répartition des difficultés, car elles sont trop concentrées » dans certains territoires. Enfin, Emmanuel Macron revient à la charge sur les réseaux sociaux. Il faut trouver un « ordre public numérique », dit-il.

« A la fin de l’été, on mettra en place des grands chantiers. Pas que l’Etat, mais la Nation tout entière », prévient-il, sans plus de détails.

Sur la colère des policiers à Marseille

« Je ne veux pas qu’on se trompe de débat, commente le président. Il faut entendre l’émotion des policiers, mais en faisant respecter l’Etat de droit pour tout le monde. Les forces de sécurité intérieures sont là pour nous servir et nous protéger, elles-mêmes s’inscrivent dans le cadre de la loi. »

Pas un mot de prononcé sur les méthodes de police, ou les accusations de racisme en son sein.

Sur la baisse d’impôts prévue d’ici à la fin du quinquennat

Là encore, la réponse du président renvoie à plus tard : « Dans les prochaines semaines, le gouvernement donnera le détail de cette décision ».

Sur la planification écologique

Dans un premier temps, il se félicite d’un pays « mieux préparé » que l’année dernière face aux incendies et à la gestion de l’eau.

Puis il parle « long terme » : via la planification écologique, « à la fin de l’été, secteur par secteur, nous présenterons la transition et les investissements nécessaires » pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et d’ajouter : « On doit répondre au climat, mais aussi créer davantage d’emplois industriels, et renforcer notre indépendance ».

Sur la Loi immigration à la rentrée

Le but ? « Réduire les entrées, lutter contre les trafiquants, mieux intégrer. »

Et comment faire passer le texte ? « La Constitution offre plusieurs chemins, c’est l’efficacité dont le pays a besoin », conclut le chef de l’Etat. Il le répète : « il faut de l’efficacité ».