Interview d’Emmanuel Macron : Le président confirme deux milliards de baisses d’impôts pour les classes moyennes…

10h27 : De quoi va parler le président ?

Emmanuel Macron va sans doute rebondir sur la confirmation d’Élisabeth Borne et les ajustements donnés au gouvernement la semaine dernière. Et donc sur le sens et le bilan qu’il donne aux « 100 jours » qu’il s’était donnés pour relancer son mandat après les retraites. Il en a déjà parlé lors de son adresse au gouvernement, vendredi, lors du dernier Conseil des ministres. Il est aussi attendu sur sa réponse aux révoltes en banlieue, sur lesquelles il ne s’est presque pas exprimé sur les solutions à donner.

Depuis la Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron sera sans doute interrogé sur la situation politique de l’archipel, dans l’impasse institutionnelle, depuis la victoire du non au troisième et théoriquement dernier référendum d’autodétermination prévu dans les accords de Nouméa. Enfin, peut-être le chef de l’Etat s’exprimera-t-il sur les polémiques autour de la police, après les déclarations du directeur général de la Police national et du préfet de police de Paris.