Mieux vaut tard que jamais. Emmanuel Macron avait promis de prendre la parole autour du 14-Juillet, à l’issue des « Cent jours » qu’il avait fixés à Elisabeth Borne. C’est chose faite ce vendredi avec une semaine de retard, au lendemain d’un nouveau remaniement ministériel au cours duquel huit membres ont été changés. Que retenir de cette prise de parole à l’ouverture le Conseil des ministres ? 20 Minutes vous résume l’essentiel.

La confiance en Borne

Pas d’annonce particulière ce vendredi de la part du chef de l’Etat, bien plus un bilan rapide des chantiers en cours et à venir. « Depuis plus d’un an, sous l’autorité d’Elisabeth Borne, le gouvernement a avancé », juge Emmanuel Macron. Les budgets, la réforme des retraites, des « textes importants » sur l’économie et l’énergie sont passés, dit-il. Et de « réaffirmer [sa] confiance » envers la Première ministre. Après avoir remercié les ministres partis et les « Français qui s’engagent », le président reprécise son cap : « l’indépendance du pays pour consolider un modèle plus juste ».

Les 4 axes prioritaires

Petit rappel ensuite des 4 axes prioritaires énoncés au démarrage des « Cent jours », sous forme de service après-vente. Le premier : l’indépendance, donc, via « la réindustrialisation et le plein-emploi ». « Nous avons des résultats, assure le président. Le chômage continue de baisser, nous avons rouvert des usines… ».

Deuxième, le « progrès », via la santé, la formation, l’éducation. Sur ce dernier sujet, « nous avons avancé avec le pacte enseignant, la réforme du lycée professionnel, avance aussi le locataire de l’Elysée. La rentrée va permettre d’avancer sur les aménagements nécessaires au bac et à Parcoursup ».

Suivent la planification écologique (là aussi via des « textes importants » sur les énergies renouvelables, le nucléaire, l’industrie verte), et l’ordre républicain (Emmanuel Macron vante le doublement du budget des armées et la loi justice).

Le constat global du président est le suivant : « Dans l’année qui vient de s’écouler, nous avons avancé à marche forcée ».

L’été et ses urgences

Concernant l’été qui a démarré, plusieurs urgences, voit le chef de l’Etat. D’abord les violences urbaines consécutives à la mort de Nahel. « Il faut continuer à être aux côtés des maires et des forces de l’ordre, poursuivre dans le calme le travail de la justice ». Mais aussi « la sécheresse, le pouvoir d’achat, les services d’urgences ».

Les chantiers de la rentrée

Voilà pour le court terme. Pour le moyen terme, rendez-vous à la rentrée, « où nous entrerons dans une ère sportive » avec la Coupe du monde de rugby puis les JO en 2024. « C’est une manière de projeter le pays, nous devons être exemplaires », prévient Emmanuel Macron. Au menu de septembre, aussi, il faudra « préparer le pays pour un cadre exigeant en matière de finances publiques », avancer sur l’immigration, et apporter « des réponses profondes aux émeutes ».

La méthode

Dernier point abordé par le chef de l’Etat : la méthode. « Les membres du gouvernement doivent être à la tâche. Vous êtes regardés, vous devez agir, répondre, toujours dans la dignité », exige Emmanuel Macron. D’autres mots-clés apparaissent en conclusion - « collégialité », « efficacité », « collaboration » - pour tracer une nouvelle méthode.