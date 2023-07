Gouvernement Borne EN DIRECT : François Braun démarre sa passation de pouvoir avec Aurélien Rousseau…

07h40 : Un remaniement plus cosmétique que stratégique

Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont procédé jeudi à un remaniement à la marge qui leur permet de se séparer des maillons faibles sans pour autant régler politiquement le problème de la majorité relative, selon plusieurs experts. Portés au pinacle par Emmanuel Macron en 2017, les ministres de la société civile sont les principaux sacrifiés des « ajustements » de l’exécutif, remplacés à l’Education et à la Santé par deux personnalités plus connues du camp présidentiel.

Gabriel Attal, étoile montante de la macronie, remplace à l’Education l’universitaire Pap Ndiaye, et la combative Aurore Bergé l’ancien directeur de la Croix rouge Jean-Christophe Combe aux Solidarités, deux ministres accusés de ne pas suffisamment « incarner » leurs dossiers, pourtant jugés prioritaires par Emmanuel Macron. « On va vers un gouvernement de personnalités plus présentes dans l’espace médiatique » et des nominations de « soldats de la macronie », note le politologue Bruno Cautrès. C’est un remaniement « de confort », pour le constitutionnaliste Benjamin Morel.

« C’est plus un ajustement avec le départ de personnalités qui n’ont pas convaincu. En fait on solutionne des couacs », ajoute Anne-Charlène Bezzina, maître de conférences en droit public à l’Université de Rouen.