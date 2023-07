Pour « combler le déficit d’attractivité » de la police municipale et remédier à des « capacités d’action insuffisantes » face à la délinquance, des parlementaires recommandent dans un rapport publié jeudi un certain nombre de mesures, dont l’élargissement de la liste des fichiers accessibles à ces agents.

Les « capacités d’action » de la police municipale, devenue la « troisième force de sécurité intérieure » (25.466 policiers municipaux en 2021), « paraissent insuffisantes » face à la « petite délinquance et aux incivilités du quotidien », estiment les députés Lionel Royer-Perreaut (Renaissance) et Alexandre Vincendet (LR), corapporteurs du rapport d’information sur les « missions et l’attractivité des polices municipales ».

Malgré son ancrage territorial, la filière « peine à recruter suffisamment pour faire face aux besoins », ajoutent-ils.

Plus de visibilité aux concours

Au terme de leurs travaux, ils formulent 44 propositions pour « combler le déficit d’attractivité de la filière ».

Ils préconisent notamment d’attribuer la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) aux chefs de service et directeurs de police municipale, « sans possibilité de recueillir des plaintes et pour des infractions précisément énumérées ». Ils appellent aussi à élargir la liste des fichiers de police accessibles à ces agents, notamment le fichier des personnes recherchées (FPR) ou celui des véhicules et objets signalés volés.

Les corapporteurs veulent également attribuer aux policiers municipaux « certaines compétences de police judiciaire exercées par les gardes champêtres ». Pour faciliter le recrutement, ils recommandent de donner « plus de visibilité » aux concours et de « diversifier les passerelles d’accès ». Ils appellent aussi à reclasser « d’ici 2030 » les agents de police municipale en catégorie B.