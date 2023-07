Les parlementaires vont partir en vacances, bientôt le gouvernement aussi. Bref, c’est l’été, le moment pour nous au service politique de 20 Minutes de faire le bilan de l’année écoulée, en vidéo. Une année particulièrement dense, de l’affaire Quatennens à la réforme des retraites en passant pat les révoltes en banlieues après la mort du jeune Nahel. Alors on va vous aider à la faire le tri !

Quel a été l’évènement le plus marquant de l’année ? Difficile de passer à côté de la réforme des retraites et de sa gestion chaotique par l’exécutif. La Première ministre Élisabeth Borne, toujours en place malgré la dizaine de 49.3 qu’elle a laissé derrière elle et un sauvetage in extremis lors de la motion de censure post-retraites, a réalisé une sacrée performance politique. Les insoumis, en réintégrant Adrien Quatennens, une sacrée faute. Pas encore très connue, Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste, apparaît comme une révélation.

Le reste de nos « distinctions » dans notre récap de l’année en vidéo.