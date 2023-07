Les « 100 jours », c’est fini. Malgré les blagues sur les réseaux sociaux, les polémiques et les récentes émeutes urbaines, Emmanuel Macron a fait le bilan après le 14-Juillet : le pays est pacifié. Alors que les rumeurs enflaient, le chef de l’Etat a décidé de prolonger sa confiance en Elisabeth Borne, en off. Quelques ajustements sont néanmoins à prévoir au sein du gouvernement. 20 Minutes vous livre en exclusivité quelques passages du discours d’Emmanuel Macron à l’occasion de ce remaniement, avec l’aide de Chat GPT.

D’emblée, le chef de l’Etat annonce un « remaniement ministériel important », tout en confortant Elisabeth Borne. « Je souhaite exprimer ma reconnaissance et ma confiance envers notre Première ministre qui a su faire preuve de détermination et de sagesse pendant ces 100 jours d’apaisement », lance-t-il en introduction. Il souligne aussi son « leadership remarquable », sa capacité à « maintenir le cap avec détermination et humanité » et, un brin répétitif, lui demande de « continuer à travailler avec détermination et bienveillance ».

Darmanin conforté, Béchu en danger, Schiappa remerciée

A son habitude, Emmanuel Macron se félicite de son bilan, en particulier sur la réforme des retraites, « l’une des plus complexes et des plus importantes de notre temps, touchant à la fois notre modèle social et notre avenir économique ». Conscient du « mécontentement et de la colère », Emmanuel Macron-GPT s’engage à « tirer les enseignements nécessaires pour répondre de manière efficace aux inquiétudes de nos concitoyens », tout en affirmant que la réforme « ne sera pas abandonnée ». Le chef de l’Etat pourrait en réalité se passer de cette platitude, puisqu’il avait immédiatement promulgué la réforme après le feu vert du Conseil constitutionnel. Sa version robotique veut en tout cas « prendre en compte les enseignements des émeutes urbaines » récentes pour « bâtir des politiques qui permettent à chacun de trouver sa place dans notre société ».

Et la composition du nouveau gouvernement alors ? Si Chat GPT ne s’engage sur aucun nom, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont leur portefeuille bien au chaud. Emmanuel Macron-GPT annonce tout de même la création d’un poste de « ministre de l’Immigration », qui pourrait s’ajouter à la titulature du ministre de l’Intérieur, porteur d’un texte pour le moment repoussé à l’Assemblée nationale. Exit en revanche la séparation entre Transition énergétique et Transition écologique : le chef de l’Etat opte cette fois pour un « ministre de l’Environnement et de la Transition écologique ». Qui de Christophe Béchu ou d’Agnès Pannier-Runacher gardera son poste ? A moins que le président ne se tourne vers quelqu’un d’autre pour « mettre en œuvre des politiques ambitieuses et concrètes pour préserver notre environnement et lutter contre le changement climatique ».

Chat GPT prévoit également un changement au ministère du Travail pour gérer « la question cruciale du plein-emploi », un objectif réel de la Macronie. Le lauréat sera choisi pour « son expérience et son expertise en matière d’économie et de politique sociale », afin de créer « des emplois durables ». Enfin, Marlène Schiappa pourrait être conduite vers la sortie, une « décision difficile mais nécessaire » compte tenu du rapport du Sénat sur le fonds Marianne. « Il est primordial que la confiance de nos concitoyens soit restaurée », justifie le président virtuel. Notre chef de l’Etat virtuel conclut en traçant l’objectif d’un « avenir meilleur, plus juste et plus respectueux de notre planète ». « Vive la République, vive la France ! », évidemment.