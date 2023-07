Remaniement du gouvernement Borne EN DIRECT : Aurélien Rousseau arrive au ministère de la Santé…

15h09 : Le départ de Braun était pressenti

François Braun va donc faire ses cartons. Le ministre de la Santé était sur toutes les listes de départs potentiels. Et à son cabinet, ça se sentait. Un de ses visiteurs décrivait hier soir un cabinet qui n’avait déjà plus l’air très vivant. « On aurait dit le ministère au moment du confinement », décrit ce visiteur à 20 Minutes. « Et dans le couloir de Jean-Christophe Combes (ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées) il n’y avait carrément plus personne ! » Un indice sur la suite du remaniement ?