De la place Vendôme à Matignon. Actuellement directeur de cabinet d’Eric Dupond-Moretti, Jean-Denis Combrexelle fait ses valises pour rejoindre la Première ministre. Ce spécialiste du Code du travail a été nommé directeur de cabinet d’Elisabeth Borne, a-t-on appris lundi de sources ministérielles. « Je vous annonce l’arrivée de Jean-Denis Combrexelle, qui succède à Aurélien [Rousseau] à compter d’aujourd’hui », lundi, a annoncé dans un message à son équipe la cheffe du gouvernement, d’après ces sources.

Jean-Denis Combrexelle, 69 ans, est l’ancien président de la section du contentieux du Conseil d’Etat (2018-2021), après avoir présidé sa section sociale (2014-2018). Il a dirigé sous des gouvernements de droite puis de gauche la puissante direction générale du travail au ministère du Travail (2001-2014).

Derrière la loi Travail de 2016

Spécialiste des questions sociales, il avait notamment été l’auteur d’un rapport remis en 2015 au Premier ministre d’alors, Manuel Valls, sur le droit du travail et la négociation collective, qui avait inspiré la loi Travail de 2016.

Sa désignation à Matignon a été accueillie plutôt favorablement du côté des partenaires sociaux. « On va le voir à l’œuvre ! Au moins, il connaît les questions du travail et les organisations syndicales. A suivre donc », a ainsi commenté Denis Gravouil (CGT), tandis qu’Hubert Mongon (Medef) l’a qualifié d'« excellent connaisseur de la matière sociale et très reconnu ».