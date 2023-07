Il était fort attendu par les élus ultramarins. La Première ministre Elisabeth Borne réunira mardi un comité interministériel des Outre-mer (CIOM) qui doit permettre de rendre plus efficace l’action des collectivités ultramarines en actant un certain nombre de mesures législatives ou réglementaires.

En mai 2022, les présidents des régions de Guadeloupe, Réunion, Mayotte, Martinique, Saint-Martin et Guyane, avaient signé l'« appel de Fort-de-France », demandant à rencontrer le président pour discuter d' « un changement profond de politique » d’aide au développement de leurs territoires frappés par la pauvreté, et de solutions aux problématiques spécifiques aux Français d’outre-mer pouvant aller jusqu’à une réforme constitutionnelle.

Des « solutions sur mesures »

A l’issue d’une réunion en septembre avec une cinquantaine d’élus des collectivités de l’océan Atlantique et de l’océan Indien, Emmanuel Macron avait indiqué qu’il comptait donner à ces collectivités « les marges d’action nécessaires à l’invention de solutions sur mesure » aux problèmes de sécurité et de vie chère, qui touchent leurs territoires.

« La démarche volontariste engagée par le gouvernement et les élus dès les prochaines semaines aura pour mission d’identifier les mesures législatives et réglementaires, nationales comme locales, susceptibles de rendre plus efficace l’action des collectivités, dans le respect des compétences de chacun et en tenant compte des spécificités propres à chaque territoire ». « Une feuille de route sur un calendrier, des actions concrètes et des investissements par territoire sera bâtie sur cette base », avait souligné l’Elysée.

Tous les acteurs ont donc été appelés à collaborer à l’élaboration d’une première série de décisions qui doit être actée lors de ce Ciom, qui devait avoir lieu dans les six mois, mais dont la date a été plusieurs fois reportée.

Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a indiqué qu’il allait proposer une réforme « en profondeur » de l’octroi de mer, protection tarifaire sur les produits importés dans les outre-mer, lors de ce Ciom.