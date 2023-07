Ce rendez-vous avec le Tour de France dans les Pyrénées, où il a des racines, est devenu classique pour lui depuis 2017. Emmanuel Macron grimpera ce jeudi dans la voiture du directeur de course Christian Prudhomme pour assister à la sixième étape de la Grande Boucle entre Tarbes (Hautes-Pyrénées) et Cauterets. Selon l’Elysée, le chef de l’Etat, qui choisit d’assister à l’ascension des légendaires Tourmalet et col d’Aspin, compte « saluer les coureurs, les organisateurs et l’ensemble des services publics mobilisés pour permettre le déroulement de cet événement majeur de notre patrimoine sportif et culturel ».









Mais l’escapade ne sera pas que sportive. Le matin, le chef de l’Etat fera un crochet par Pau (Pyrénées-Atlantiques) pour un petit-déjeuner entre alliés avec François Bayrou (MoDem), le maire de la ville. Il rencontrera ensuite avec lui des élus de la communauté d’agglomération de Pau.

L’entourage du Président de la République fait savoir que ces échanges seront dans « le prolongement » de ceux de mardi, avec quelque 300 maires réunis à l’Elysée au sujet des réponses à apporter après les émeutes qui ont embrasé la France après la mort du jeune Nahel à Nanterre.