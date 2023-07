Il n’est plus député depuis un an, mais Jean-Luc Mélenchon n’a jamais vraiment quitté l’Assemblée nationale. Il y est parfois physiquement. Mais il est surtout encore dans tous les esprits, à droite comme à gauche, chez les anti comme chez les pro-Nupes. Les premiers se font entendre, les second étaient beaucoup plus discrets. Mais ce n’est plus tout à fait la cas depuis les violences urbaines qui ont suivi la mort du jeune Nahel, à Nanterre, fin juin. Olivier Faure, premier secrétaire du PS et cheville ouvrière de la Nupes, a notamment dû concéder « un désaccord profond » avec Jean-Luc Mélenchon. En cause : le refus du leader insoumis « d’appeler au calme », le tri qu’il a fait entre les dégradations inacceptables et les autres. Globalement, son attitude pendant cette séquence.

La vérité, c’est que cela fait maintenant plusieurs mois, au moins depuis l’affaire Quatennens, que Jean-Luc Mélenchon agace ses partenaires. Et plusieurs semaines qu’il est assez clairement - toujours à mots couverts - désigné comme « le problème » de la Nupes par nombre d’alliés, à haut niveau. Le socialiste Pierre Jouvet, chargé du poste clé des élections au parti, est l’un des rares à avoir affirmé publiquement qu’il ne « souhaite pas » que Jean-Luc Mélenchon soit son candidat en 2027. « Je leur ai aussi dit le 2 mai », assure-t-il, lors de la fameuse réunion qui a acté les désaccords entre partenaires, notamment en vue des européennes de l’an prochain. Depuis, c’est la déferlante.

« Jean-Luc Mélenchon fait partie du problème, c’est manifeste »

« Si la candidature de Jean-Luc Mélenchon est un préalable, ça ne marche pas. Les insoumis sont verrouillés là-dessu. Jean-Luc Mélenchon fait partie du problème, c’est manifeste », s’agaçait début mai un écolo « qui a fait la Nupes ». Mais chacun le reconnaît : « Si le problème de la Nupes aujourd’hui, c’est Jean-Luc Mélenchon, c’est aussi lui qui l’a amenée à ce niveau », explique un cadre socialiste. Beaucoup parlent d’une sorte de « plafond de verre » pour le triple candidat à la présidentielle, jugé trop clivant, préférant cultiver son noyau dur plutôt que de chercher à rassembler. « Il a été l’artisan de la Nupes : s’il ne nous tend pas la main, et si nous, on ne la prend pas, il ne se passe rien, dit un autre député socialiste. Mais à un moment, il doit accepter que ça lui échappe. »

Et c'est précisément ce qu’il n’accepte pas, croient certains. « Il en a marre de la Nupes, juge un autre socialiste. Il a tout intérêt à la supprimer, nous laisser dans la merde, et se déclarer candidat dès 2025. C’est le scénario catastrophe. » Chez les frondeurs insoumis, qui connaissent bien leur Mélenchon, certains le voient gros comme une maison. « Forcément que la Nupes le dérange. Si on veut un candidat commun, il va falloir discuter ensemble de qui, et personne ne voudra que ce soit lui ! »

« Un troupeau de trolls »

Personne, sauf la plupart des insoumis. Ce qui fait tout de même du monde. Les critiques en font rire plus d’un : « Je nous souhaite plus des problèmes à 22 % que des solutions à 4 ou 2 %. S'il y a 150 députés, c’est grâce à lui, tance un fidèle. S’il était si sectaire, il n’y aurait pas de groupe écolo, communiste ou socialiste. Pour le coup, eux étaient proches du plancher. » C’est globalement la tonalité : franchement, qui d’autre ? Et socialistes et écolos sont bien au courant qu’ils n’ont pas grand monde en magasin. Il n’y a qu’à voir combien se sont précipités pour encourager François Ruffin. Le député de la Somme est actuellement le seul à créer une concurrence.

Conséquence : même parmi les socialistes et les écolos, on trouve du monde pour apaiser les ardeurs des coupeurs de têtes. « On a quand même un troupeau de trolls qui ont fait moins de 5 % et qui expliquent que le problème, c’est celui qui a fait 22 %, s’étonne un grand élu écolo. Il y a un peu de respect à avoir. C’est l’arrière droit de Louhans-Cuiseaux qui nous dit que le problème pour gagner la Coupe du monde, c’est Mbappé ! » « 19 % [en 2017], puis 22 %, c’est que son programme ne doit quand même pas être trop pourri, il faut rester modeste », abonde un député écolo. « J’étais de celles qui considéraient qu’avec ses 11 % de 2012, il avait atteint son plafond, reconnaît une autre. Depuis, il a fait quelque chose qu’on ne sait plus faire : parler aux classes populaires. » Au-delà de la claque qu’il a mise au reste de la gauche le 10 avril 2022, Jean-Luc Mélenchon, ça ouvre aussi des portes dans les quartiers défavorisés, notent plusieurs.

Les cartes en main

Le reste de la Nupes sait de toute façon qu’elle n’a pas vraiment la main, tant il est rare qu’elle obtienne gain de cause sur une question stratégique face à LFI. Ses espoirs reposent sur deux choses : d’abord que la grande unité des insoumis ne soit que de façade. « Chez eux, ce n’est pas d'un côté la direction, de l’autre les frondeurs. C’est la direction, les frondeurs, et un grand marais au milieu », analyse un député socialiste. Reste à convaincre : « Je ne déifie pas le bonhomme, il a de super qualités et de super défauts, assure une jeune députée LFI de ce "marais". Pour l’instant, il n’y a pas meilleur que lui. Mais 2027, c’est si loin… »









Et puis il y a l’âge, qui fait dire à certains, dans tous les partis, qu’il faut prendre au sérieux Jean-Luc Mélenchon, 75 ans en août 2027, quand il demande à être remplacé : « Il est dans la position de quelqu’un qui sait que les campagnes, ça use. Là, il envisage sérieusement un truc qu’il n’envisageait pas avant. » Le chef des insoumis veut se laisser toutes les portes ouvertes, être libre de son choix. Jusque-là, il l’est : tout sauf Mélenchon ou pas, c’est toujours lui qui a les cartes en main.