C’était il y a trois ans, presque jour pour jour. Le soleil brillait haut, comme ces jours-ci, sur la mairie de Marseille. Dans la chaleur de l’été, l’image était belle. Bras dessus, bras dessous, les piliers de ce qu’on appelle le Printemps marseillais avançaient, unis, tout sourire, vers cet espace Bargemon où un nouveau maire allait être élu, après un quart de siècle de règne de Jean-Claude Gaudin sur la deuxième ville de France. En l’occurrence, ce fut une, une certaine Michèle Rubirola, venue incarner le changement à la tête de la cité phocéenne, avec derrière elle, une coalition de partis et de membres de la société civile qui avait initié cette union sous le nom de Mad Mars. Une maire éphémère, qui cédera très vite sa place pour son premier adjoint Benoît Payan.

Trois ans plus tard, alors que la moitié du mandat est passée, les sourires ne sont pas forcément de circonstance, à l’aube du conseil municipal qui se tiendra ce vendredi. « Le vent souffle très fort et le navire navigue des fois dans des eaux tempétueuses, admet Pierre-Marie Ganozzi dans une métaphore marine que certains à droite qualifieront de litote. Il y a des périodes plus faciles que d’autres mais il faut tenir. » Tensions avec le président de la République, polémique autour de la Buzine… les dossiers épineux s’enchaînent, comme des vagues successives qui viennent s’échouer sur la majorité en place.

« Il y a beaucoup d’aigreur »

Or, dans ces tempêtes, comment l’équipage réagit-il ? Depuis le début du voyage, le casting a changé, y compris parmi les adjoints. Avec des changements pour le moins notoire, du côté de Mad Mars qui incarnait dans cette coalition la promesse d’un mouvement où la société civile aurait toute sa part. L’une de ses fondatrices, Olivia Fortin, a remis en avril dernier sa délégation d’adjointe au maire de Marseille pour reprendre son écharpe de maire de secteur, afin d’éteindre un début d’incendie. Comme le rappelle Le Monde, l’ancien maire qu’Olivia Fortin remplace désormais avait démissionné après la révélation de son précédent licenciement professionnel en raison de comportement déplacé à l’encontre de collaboratrices.

Deux mois plus tard, au début du mois de juin, un autre pilier de Mad Mars quitte le Printemps marseillais. Ancienne adjointe à l’urbanisme poussée vers la sortie après des polémiques sur sa politique du logement et sa vie privée laissant poindre un possible conflit d’intérêts, Mathilde Chaboche a rejoint il y a peu le groupe des écologistes. Ce groupe se positionne à la fois comme faisant partie de la majorité et étant autonome du Printemps marseillais. Un choix qui provoque de vives tensions internes. « Je ne vois pas pourquoi elle a fait ça, confie une adjointe au maire. Elle aurait pu rendre sa délégation et s’arrêter là. Mais elle est partie en croisade personnelle. Il y a beaucoup d’aigreur. »

Une majorité en ordre dispersée

Au sein de cette majorité plurielle et composite, les tensions semblent en effet créer de véritables fractures au sein du conseil municipal. « Mathilde Chaboche est en guerre ouverte contre Samia Ghali depuis plus de deux ans, croit savoir la même adjointe au maire. Je pense qu’un peu trop de monde pense aux élections dans trois ans et demi, alors que la tâche devant nous est immense. On ne peut pas se disperser dans des guerres pour plus de PS, plus de PC ou plus de Samia Ghali. Il faudrait que chacun reste focus sur sa mission. Mais certains sortent du bois beaucoup trop tôt. » « Notre majorité est faite de sensibilités plurielles, relativise Fabien Perez, président du groupe écologiste à Marseille. C’est une vraie richesse, avec des débats et un maire qui arbitre. C’est ça, la règle. »

« La dimension citoyenne du Printemps marseillais est une mythologie, tacle une écologiste membre de la majorité sous couvert d’anonymat. Aujourd’hui, la société civile a été intégrée dans un cartel d’organisations. C’est ça, le Printemps marseillais. Au final il y a quoi ? Beaucoup de communistes, de socialistes, d’écolo, et la société civile dedans, c’est de la fiction politique. »

« On sent de vraies distensions chez eux »

Et de s’enorgueillir « Nous avions raison à titre posthume, s’enorgueillit toujours une écologiste. Il faut accepter que le Printemps marseillais soit un monolithe creux élu sur la vague dégagiste. Il répondait alors à une vraie attente sur la question des écoles et du logement. Mais ce qui domine aujourd’hui, ce sont des freins en raison de querelles internes qui ne sont pas arbitrées. » « Il m’arrive de ne pas avoir gain de cause lors d’arbitrages, reconnaît Pierre-Marie Ganozzi, adjoint au maire en charge du plan école. J’en dors pas la nuit et le lendemain, je vais de l’avant. »

Des tensions que l’opposition ne se gêne pas de mettre en avant, tandis que la droite tente d’afficher une union nouvelle après des années de déchirement. Ainsi, le conseil municipal de la semaine dernière aurait commencé en retard selon la droite en raison de débats internes à la majorité sur la pertinence d’observer ou non une minute de silence en hommage à Nahel. « On sent de vraies distensions chez eux, croit savoir la présidente du groupe d’opposition de la droite, Catherine Pila. Benoît Payan sait que s’il respecte une minute de silence, cela va créer une crispation d’une partie de ses adjoints, et s’il ne le fait pas, il sait que ça va créer des crispations d’une autre partie de ses adjointes. » Et de pronostiquer : « Benoît Payan cherche un équilibre entre un côté et l’autre. Et ce jeu de l’équilibriste va finir par le faire tomber. » Reste à savoir si l’union de la droite aujourd’hui affichée ne va pas, elle aussi, se fracturer sur les ambitions personnelles qui s’aiguiseront dans les années à venir…