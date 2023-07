Les bains de foule d’Emmanuel Macron à Marseille paraissent bien loin. Il y a une semaine, le président de la République clôturait, tout sourire, sa visite de trois jours dans la cité phocéenne pour tourner la page de la délicate séquence des retraites et mettre en scène les « cent jours d’apaisement, d’unité et d’action » promis aux Français pour le 14 juillet. Mais la mort du jeune Nahel à Nanterre après un tir policier a fait dérailler le plan de communication présidentielle. Après plusieurs nuits d’émeutes dans de nombreuses villes de France, le chef de l’Etat se retrouve sous pression et doit répondre à un défi de taille : trouver des solutions politiques pour sortir le pays d’une nouvelle crise.

« Ne jamais légiférer à chaud »

Insistant sur l’apaisement et le « retour à l’ordre », Emmanuel Macron entend se tourner vers la suite. En reportant une importante visite d’Etat en Allemagne, prévue de dimanche soir à mardi, il entend montrer qu’il est pleinement aux manettes. Et comme il en a désormais l’habitude lorsque le pays est en tension, le chef de l’Etat a lancé une série de consultations. Lundi, il a reçu les présidents de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et du Sénat Gérard Larcher. Ce mardi, ce sont les maires des « plus de 220 communes victimes d’exactions », qui ont été conviés à l’Elysée. L’objectif : « débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements », a fait savoir la présidence.

En d’autres termes, Emmanuel Macron prendra le temps qu’il faut pour mesurer le pouls du pays, même si la gauche et la droite le pressent d’apporter des réponses politiques. « Il faut prendre du recul et de la hauteur », défend François Patriat, patron des sénateurs Renaissance. « Des mesures pour remettre de l’humain et du social dans les quartiers seront nécessaires. Il y a une demande des Français, aussi, de lutter contre une forme d’impunité judiciaire, mais il ne faut jamais légiférer à chaud », ajoute-t-il.

Pas de plan banlieue

Si Emmanuel Macron a évoqué ce mardi un projet de « loi d’urgence » pour accélérer la reconstruction du mobilier urbain et des moyens de transport dégradés pendant les émeutes, le gouvernement a déjà fait savoir qu’il n’y aurait pas de « plan banlieue » sur le modèle de Jacques Chirac en 2005. « Je ne suis pas sûr qu’un nouveau plan de ce type, décidé depuis Paris soit susceptible de répondre aux aspirations des Français », confie Mathieu Lefèvre, député Renaissance du Val-de-Marne. « Quand on pille un magasin, le sujet n’est pas les conditions de vie, mais le rapport à l’autorité. C’est plutôt un plan de restauration de l’autorité de l’Etat qui serait nécessaire », dit-il.

Les premières annonces ont d’ailleurs porté sur le plan répressif, puisqu’Emmanuel Macron a dit vouloir « sanctionner financièrement » les familles dont les enfants sont mis en cause, reprenant une proposition chère à la droite. « Le problème est plus profond qu’en 2005. Il y a un vrai travail à faire sur la jeunesse, l’accompagnement des parents en difficulté, mais aussi sur l’image de la police, sur le retrait de l’Etat dans certaines villes », souffle Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux. « Mais tout ça demande du temps et des moyens… », ajoute le vice-président de l’Association des maires de France. Ces derniers jours, Emmanuel Macron voit ressurgir les critiques fustigeant son choix d’enterrer en 2018 le plan de l’ex-ministre Jean-Louis Borloo pour les banlieues.

Devant les maires, ce mardi, le chef de l’Etat a reconnu avoir été « maladroit » sur le sujet et évoqué plusieurs chantiers, du logement à la décentralisation en passant par la justice des mineurs et l’éducation, mais en restant très flou. « Il est important d’avoir une réflexion sur les causes de cette crise, qui appelle à une réponse politique d’ampleur, confesse Mathieu Lefèvre. Je ne doute pas qu’Emmanuel Macron saura le faire en temps voulu. » Dans la difficulté, Emmanuel Macron a souvent dégoté une idée de son chapeau pour retomber sur ses pattes. Le « débat national » face aux « gilets jaunes », la promesse des « jours heureux » et un « tour de France » post-Covid, les « cent jours » pour se projeter après la réforme des retraites. Cette fois, le président a promis un point d’étape « à la fin de l’été ». De quoi inventer, d’ici-là, une nouvelle trouvaille pour passer à la suite ?