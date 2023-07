Comment mettre de l’huile sur le feu en deux temps trois mouvements ? Ne cherchez pas, le patron des Républicain est passé expert dans cet art. Eric Ciotti a jugé ce dimanche que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis étaient « des dangers pour la République », estimant que ce sera « à la justice d’apprécier » leurs propos dans lesquels il voit un « appel à l’émeute ». Le chef de file de LFI a appelé vendredi « notamment les plus jeunes » à « ne pas toucher » aux écoles ou aux bibliothèques, en ajoutant que « jamais les Insoumis n’ont été pour la violence ».

Pour Eric Ciotti, qui s’exprimait ce dimanche après cinq nuits de violences consécutives à la mort d’un adolescent tué par un policier, « cette phrase est un appel à pouvoir attaquer en toute liberté (…) les autres bâtiments, y compris les commissariats et les mairies ». « Jean-Luc Mélenchon est un factieux » et « un danger pour la République », « il n’est plus dans l’arc républicain », a accusé le député des Alpes-Maritimes auprès de Cnews-Europe 1-Les Echos.

« Des réponses judiciaires devront être activées »

Plus largement « les Insoumis sont des dangers pour la République », de même que d’autres élus à gauche comme l’écologiste Sandrine Rousseau qui « a justifié les pillages », a appuyé Eric Ciotti. Selon lui, « il y a des réponses judiciaires qui devront être activées ». « Il faudra que des magistrats apprécient ceux qui ont allumé les mèches » des émeutes depuis mardi en France. « Quand on refuse d’appeler au calme, c’est un sujet majeur aujourd’hui », a-t-il affirmé, avant de se rendre à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).









« Le comportement de la gauche ces derniers jours est impardonnable », a aussi jugé le président du Rassemblement national Jordan Bardella au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. « La gauche Nupes et Jean-Luc Mélenchon en premier ont incité à brûler des écoles, à brûler des bibliothèques », a-t-il affirmé, accusant le leader Insoumis d’être « un danger public ». « Jean-Luc Mélenchon, c’est le rebelle, mais depuis son salon », a-t-il ajouté. Chez LFI, « ils veulent la révolution, ils soufflent sur les braises et c’est irresponsable », a aussi critiqué Hervé Marseille, chef de file des sénateurs centristes, à Radio J. Et de lancer : « C’est la politique non pas de la terre brûlée, mais de la démocratie brûlée ».