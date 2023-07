« Je suis la première à qui il a serré la main et avec qui il a pris une photo », sourit fièrement Kheira Mebrek, militante du Parti Socialiste, en parlant de François Hollande. L’ancien Président de la République ne s’est pas déplacé à Lyon que pour prendre un bain de foule d’une centaine de « camarades » un dimanche matin. Il a répondu à l’appel d’Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, pour participer à une rencontre de « Debout les socialistes » dont le but était de « rassembler la famille ». Avant lui, Bernard Cazeneuve et Olivier Faure se sont installés sur les sièges de la salle de l’hôtel Mercure pour discuter sur « combattre les populismes » et « répondre aux crises démocratiques ».

« J’ai aussi une photo avec eux, mais ce n’est pas pareil, affirme une autre militante. Notez la ferveur qui règne dans la salle aujourd’hui. » Effectivement, à l’arrivée de l’ancien chef de l’Etat, discrète mais très vite soulignée par Michaël Delafosse, maire de Montpellier, en train de parler, l’ensemble du public s’est levé pour applaudir. Ce qui n’a pas empêché Marie-Arlette Carlotti, sénatrice des Bouches-du-Rhône et animatrice de la rencontre, de redemander aux personnes présentes « d’accueillir François Hollande avec plus de panache » au moment de sa prise de parole.

François Hollande, une « rock star »

Eh oui, parce que François Hollande, c’est « une rock star », comme le qualifie, l’élu montpelliérain, en référence à ses venues répétées et à l’accueil qui lui est réservé dans les écoles de sa ville. Pour une adhérente, l’ancien Président est même « la cerise du gâteau » de cette réunion socialiste. « On a besoin de lui dans nos rangs. Depuis cinq ans, beaucoup ont décrié son mandat mais il est temps d’en faire une synthèse », avance Halima Delimi, en charge de la convention des femmes au PS. Pour Hélène Geoffroy, c’était « très important » qu’il soit là ce dimanche.

« François, c’est notre Président, le dernier socialiste qu’on a eu. Il est une part de notre aventure dont nous devons être fiers et doit être dans l’avenir des socialistes, ce n’est pas que le passé. » Elle ajoute : « Ce week-end, nous avons réussi à assumer toute notre histoire et montrer comment elle contribuera à construire l’avenir en ayant François Hollande à nos côtés, qui a, comme d’habitude brillamment exposé les enjeux pour notre famille politique. »

Une liste socialiste pour les élections européennes

Dans une intervention d’une quinzaine de minutes, durant laquelle il rappelé son positionnement sur les récents événements, l’ancien président a donc évoqué les « priorités » du parti pour réduire les inégalités, le thème de la table ronde à laquelle il participait. Selon lui, il faut miser sur l’éducation, une décentralisation massive des pouvoirs avec une priorité territoriale et une transformation écologique, « un enjeu principal ». Il a également conclu les rencontres en annonçant « sa volonté de créer une liste pour les élections européennes » afin de rassembler « la famille de la gauche » pour affronter les combats. « Sans la Nupes », et notamment La France Insoumise. Une idée partagée par Olivier Faure qui a déclaré la veille, en plus d'être en désaccord sur les révoltes, qu'il « n’y avait pas d’évidence à ce qu’il y ait d’alliance avec LFI », rapporte Hélène Geoffroy, ravie de ces propos.

Pour François Hollande, ce calendrier électoral peut ainsi permettre à cette famille de « se reconstruire, de faire revenir ceux qui étaient partis et de s’élargir ». « Sur l’Europe, nous avons les mêmes volontés, il n’y a pas de différences », affirme-t-il insistant pour la création d’une liste car « il n’y a pas de raison d’attendre ». Alors, quand quelques militants l’imaginent en « fusée » du groupe, il recadre directement : « Je veux bien être la cerise mais pas le noyau. »

Hélène Geoffroy a réussi « une prouesse » pour le PS

« Pour l’instant, il n’y a pas de leader mais je crois qu’Hélène pourrait le faire », glisse à nouveau Halima Delimi. L’instigatrice de ce week-end de retrouvailles a reçu plus de standings et pratiquement autant de demandes de selfies que l’ancien Président. Ce dernier a d’ailleurs félicité, en plaisantant, la maire de Vaulx-en-Velin d’avoir « réussi à faire un congrès du PS » à Lyon. Il l’imagine même « bientôt première secrétaire du parti ». « C’est une prouesse, confirme Louisette Delgado Gomes, une militante politique et associative. Celle d’avoir de rassembler le PS. Ça fait du bien de voir qu’il y a du monde, qu’on est toujours là et que c’est possible, on va continuer ensemble. »

A la fin de ces rencontres, Hélène Geoffroy s’est dite « satisfaite et très fière » mais rappelle que « ce qui a été fait est le résultat d’une force de travail et de convictions collectives », pas de « leadership ». « Pendant deux jours, on a enfin pu échanger à nouveau sur des idées, ce qui a été notre force depuis de nombreuses années », conclut-elle. L’objectif est désormais fixé : les Européennes.