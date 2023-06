« L’ordre républicain va revenir. » Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, annonçait jeudi le déploiement de 40.000 policiers et gendarmes, se disant confiant sur le retour à la normale, après deux soirs de tensions engendrées par la mort de Nahel, mardi, à Nanterre. Mais ce déploiement des forces de l’ordre n’a pas empêché la France de vivre de nouvelles émeutes dans de nombreuses villes dans la nuit de jeudi à vendredi.

Après les dégradations de 119 bâtiments publics, les pillages de magasins et l’incendie de nombreux véhicules, Emmanuel Macron et son gouvernement restent sous pression. L’instauration de l’état d’urgence, demandée par la droite et le Rassemblement national, a toutefois été écartée par l’exécutif.

Un régime d’exception décrété en 2005

Depuis deux jours, les oppositions à droite de la majorité demandent donc au gouvernement de mettre en place l’état d’urgence. Ce régime d’exception peut être décidé par décret en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire français, en cas de « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ». Il permet notamment aux autorités administratives de prendre des mesures d’exception, comme des interdictions de circuler ou de se rassembler, des fermetures de lieux publics, des assignations à résidence ou encore des perquisitions administratives. Lors des émeutes de 2005, Jacques Chirac l'avait décrété, une première en métropole depuis la guerre d’Algérie.

Ce vendredi, le président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix, a de nouveau réclamé son instauration sur Twitter. « Vous devez Elisabeth Borne rétablir l’ordre sans trembler. » Au fil de la journée, le gouvernement a semblé hésiter sur la question. Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, a assuré dans la matinée sur France Inter que déclencher l’état d’urgence serait « un aveu d’échec »… avant de rectifier dans la foulée sur BFMTV, assurant : « Tout est sur la table, rien ne doit être écarté. » En fin de matinée, la Première ministre allait dans le même sens, estimant que « toutes les hypothèses » étaient « envisagées avec une priorité : le retour de l’ordre républicain ».

« Avancer de manière pragmatique »

Dans la foulée d’une cellule interministérielle de crise organisée en début d’après-midi, Emmanuel Macron a finalement renoncé à décréter l’état d’urgence. « L’objectif principal est le retour au calme. Parler d’état d’urgence, c’est déjà aller vers une forme d’escalade », explique un député MoDem. Le président de la République a donc annoncé des « moyens supplémentaires » déployés et l’annulation de « plusieurs évènements festifs [notamment les deux concerts de Mylène Farmer au Stade de France] et plusieurs rassemblements dans les départements qui sont les plus sensibles ». Le chef de l’Etat a également ciblé les réseaux sociaux et les jeux vidéo, tout en appelant « les parents à la responsabilité », alors que de nombreux jeunes ont été interpellés la nuit dernière.

Le gouvernement a demandé aux préfets l’arrêt des bus et des tramways dans toute la France à partir de 21 heures et annoncé le déploiement de véhicules blindés de la gendarmerie pour faire face aux violences. Une « circulaire pénale spécifique » qui prévoit notamment « le renforcement des comparutions immédiates » est également sur les tablettes du ministère de la Justice.

« L’important est d’avancer de manière pragmatique et mesurée face au déferlement de violences. C’est ce qui est fait avec ces annonces en matière de renforcements sécuritaires et juridiques », défend Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine et porte-parole de Renaissance. En fin d’après-midi, des vidéos publiées sur Twitter ont fait état de scènes de pillages dans différentes villes. Ecarté ce vendredi, l’état d’urgence est-il une piste envisagée en cas de nouvelles violences ces prochains jours ? « Pas à ce stade », nous répond le ministère de l'Intérieur.