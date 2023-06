Deux jours après la mort du jeune Nahel, 17 ans, à Nanterre, le gouvernement bouleverse son agenda. Elisabeth Borne et plusieurs ministres se sont déployés sur le terrain ce jeudi pour visiter des villes touchées par les violences urbaines. Face aux nombreux bâtiments publics « incendiés ou attaqués » et aux 170 policiers et gendarmes blessés la nuit dernière, Emmanuel Macron avait convoqué dans la matinée une réunion de la cellule interministérielle de crise. Le chef de l’Etat avait alors dénoncé « des scènes de violences […] injustifiables » contre « les institutions et la République ». Mis sous pression par la droite, l’exécutif entend ainsi montrer qu’il garde la main sur ce sujet périlleux.

L’exécutif veut s’éviter la crise de 2005

Plusieurs déplacements de ministres, jugés « non prioritaires », ont donc été reportés, pour mieux illustrer le fait que l’exécutif se concentrait pleinement à cette tâche. Toute la journée, le gouvernement a appelé à l’apaisement, à l’image d’Elisabeth Borne. « Laissons la justice faire son travail », a notamment réagi la Première ministre en visite à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise), alors que le policier auteur du coup de feu a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. « La colère est toujours mauvaise conseillère. Malgré le drame terrible, les violences sont injustifiables. Soyons tous responsables, il faut trouver rapidement et de manière urgente un retour au calme », espère Erwan Balanant, député MoDem du Finistère.

Car avec ce sujet explosif, les macronistes savent qu'ils ont beaucoup à perdre. Après des mois de contestation sociale et de débordements lors des manifestations contre la réforme des retraites, le gouvernement ne veut pas plonger dans une nouvelle crise. D’autant qu’à la veille des vacances estivales, les émeutes de 2005 sont dans toutes les têtes. « Je suis très inquiet car il y a beaucoup d’incompréhension de certains habitants vis-à-vis de la police. Il faut une désescalade pour éviter la crise de 2005. Car si ça dégénère, ça peut mal finir… », soupire un député de la majorité.

Pour éviter une nouvelle nuit de tensions dans les prochaines heures, Gérald Darmanin, le ministre de l’intérieur, a annoncé la multiplication par quatre des forces de l’ordre mobilisées, soit 40.000 policiers et gendarmes, dont 5.000 à Paris et en proche banlieue. « C’est considérable, mais indispensable. Les violences contre nos institutions ne sont pas acceptables, elles ne sont pas la bonne réponse à apporter au drame de Nanterre. La réponse de l’Etat doit être d’une extrême fermeté », souligne Mathieu Lefèvre, député Renaissance du Val-de-Marne, dont le territoire a été touché par des incidents.









La droite demande l’état d’urgence

D’un point de vue politique aussi, l’exécutif est sur un fil. Alors que certains espéraient une entente avec la droite pour gouverner, l’affaire de Nanterre semble avoir crispé les relations. Les Républicains, de même qu'Eric Zemmour, ont demandé le déclenchement ponctuel de l’état d’urgence dans les quartiers théâtres de violences. « A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, défend Eric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes. Des mairies, des prisons, des écoles et des commissariats sont attaqués, c’est-à-dire les fondements de notre République. Cette crise révèle que l’Etat a trop souvent été faible sur certaines parcelles du territoire français. Et que le régalien est le point faible de la Macronie ».

L’état d’urgence a pour le moment été écarté par le gouvernement. « La droite montre les muscles pour se refaire une santé. Mais le drame de Nanterre est suffisamment douloureux pour éviter les récupérations politiques », peste un élu Renaissance. La mesure est-elle pour autant totalement enterrée, alors que nouvelles tensions ont éclaté ce jeudi soir à Nanterre, à l’arrivée de la « marche blanche » en hommage à Nahel ? « Il n’y a aucun doute sur le fait que tous les moyens seront mis en œuvre pour rétablir l’ordre », répond Mathieu Lefèvre. C'est une fois encore en incarnant « l'ordre » qu'Emmanuel Macron espère sortir de la crise.