C'est un épisode de plus d’une série encore loin d’être terminée : la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) partira-t-elle unie lors des élections européennes de 2024, en juin prochain ? Les insoumis le souhaitent ardemment, mais pas les communistes ni les écologistes, qui ont déjà dit non à plusieurs reprises. Les socialistes, eux, sont comme souvent un peu le cul entre deux chaises : pas forcément mécontents que d’autres aient tranché avant eux. Définitif ? Pas pour tout le monde. En premier lieu pour les insoumis, qui insistent toujours lourdement. Les organisations de jeunesse de LFI, mais aussi du PS, de Générations et d’EELV ne lâchent pas l’affaire non plus.

Après une tribune mi-juin, les quatre organisations (les jeunes communistes n’ont jamais vraiment adhéré à la coordination des jeunes de la Nupes) ont organisé le meeting inaugural de leur « Forum européen des jeunes de la Nupes », le week-end dernier, à Alfortville (Val-de-Marne). Ils y ont fait vibrer la fibre de l’unité de la gauche pour environ 300 personnes, mais pas seulement. « L’idée est de lancer le travail programmatique qu’on veut mener cet été, avant une mise en commun à la rentrée », explique le co-animateur des Jeunes insoumis, Aurélien Le Coq.

Bosser le fond

On sent les jeunes de la Nupes pas très chauds à l'idée de partir séparés aux européennes. Mais ils et elles veulent avant tout prouver par A + B que sur le fond, il y a matière à faire une liste commune. « On est tous très favorables à l’union, mais on est aussi conscients que le sujet européen est le plus difficile entre nous, reconnaît la présidente des Jeunes socialistes, Emma Rafowicz. On s’est dit que plutôt que de balayer tout ça, on préférait poser les choses, discuter, travailler sur le fond. » Autant de travaux que leurs aînés et aînées ont un peu de mal à faire en ce moment. Un membre de la direction du PS confie avoir beaucoup de sympathie pour l’initiative : « Objectiver les choses, ne pas rester sur des postures, c’est la seule solution pour régler proprement le sujet. »

D’autres aînés se sont quand même montrés dimanche dernier à Alfortville, ou à travers une vidéo de soutien. Des insoumis, bien sûr, mais aussi des socialistes et surtout des écologistes, même opposés à une liste unique. Cyrielle Châtelain, la présidente du groupe écolo, ancienne cheffe des Jeunes verts, est sur la ligne du parti mais soutient l'initiative. Au titre que « le rôle des mouvements de jeunesse est de nous bousculer ». David Cormand, eurodéputé EELV sortant, avait fait le déplacement : « C’était important d’y être. Quand on nous adresse un message, la moindre des choses est d’écouter ».

Des « vieux » pas convaincus

L’ancien chef du parti, toujours très influent, n’a pas été convaincu : « C’était instructif, mais je n’ai pas senti tout le monde à l’aise avec la tonalité des discours. Heureusement que les Jeunes écolos ont ramené des drapeaux européens… En fait, on n’a pas beaucoup entendu parler d’Europe… » La lutte contre le changement climatique, contre la montée de l’extrême droite et pour l’accueil des réfugiés, qui ont dominé les prises de parole, sont pourtant aussi des sujets continentaux.

Sur l’attachement à l’union de la gauche, la division générationnelle semble patente, « Les jeunes qui sont dans les partis de gauche aujourd’hui n’ont jamais rien vécu de très enthousiasmant à l’exception de la Nupes », reconnaît un « vieux » de l'union. D’ailleurs, c’est la sortie de la socialiste Emma Rafowicz sur les « vieux éléphants » qui a été retenue : « Nous ne voulons plus vous entendre. Vous nous avez fait perdre. Laissez-nous gagner ! »

Garder le moral

Mais la division est peut-être encore plus forte chez EELV, où la prise de position des Jeunes écologistes a très nettement tendu les relations avec la direction du parti. Les Jeunes écologistes, donc, sont pour l’union à 70 %. Mais lors du congrès de décembre, les membres d’EELV ont, eux, voté à 90 % pour une feuille de route qui comportait notamment l’objectif d’une liste autonome aux européennes. Les « vieux » tiennent à l’autonomie de l’écologie politique, même si elle n’a jamais fait élire un seul député écologiste en France. Les jeunes, visiblement moins : « Le sujet, c’est gagner les élections, en tout cas se donner la possibilité de les gagner, s’insurge Camille Hachez, cosecrétaire des Jeunes écologistes. On pense qu’il faut un collectif crédible pour gagner. Pour cela, il faut faire vivre l’union sur les prochaines années. Peut-être qu’on a tort mais jusque-là, élection après élection, on fait toujours la même chose… »

Elle assure que, en autonomie ou en alliance, les Jeunes écolos feront la campagne d’EELV. Mais visiblement pas avec le même entrain. Le débat sur la liste unique de la Nupes aux européennes se concentre beaucoup sur son opportunité stratégique ou politique. Oubliant peut-être que se joue aussi le moral des troupes. Et notamment des jeunes troupes à gauche, qui, en 2024, n’auront plus gagné une élection nationale depuis… douze ans.