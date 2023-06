C’était un des temps forts annoncés de la visite d’Emmanuel Macron, de passage dans la cité phocéenne pour lancer l’acte II du plan Marseille en grand. Sous un fort mistral, au milieu d’un parterre d’invités au soleil couchant sur la place d’armes du fort Saint-Jean, le président de la République a annoncé de nouvelles mesures censées contribuer au développement de la deuxième ville de France. Du port à l’architecture en passant par la culture, 20 Minutes revient sur les principaux chantiers à venir, aussi divers que variés, annoncés au Mucem par le chef de l’Etat.





Une « école de l’économie bleue »

Emmanuel Macron a annoncé son intention de soutenir l’université d’Aix-Marseille dans son « projet d’école de l’économie bleue ». Cette école ouvrirait sur un site du grand port maritime de Marseille, à l’Estaque, « pour former des centaines voire des milliers de jeunes des quartiers nord ».

Des œuvres du Louvre et du centre Pompidou prêtées à Marseille

Lorsqu’il prononce ses mots, Emmanuel Macron esquisse un grand sourire, tandis qu’une salve d’applaudissements retentit devant lui. « J’ai demandé à la fois au Louvre et au centre Pompidou d’accepter de partager plusieurs de leurs œuvres, lance le président de la République. D’abord des œuvres des collections permanentes de Pompidou qui va être en travaux pendant plusieurs années. » Ces œuvres pourront être admirées au Mucem mais aussi dans d’autres musées de la ville de Marseille. Selon le chef de l’Etat, en parallèle, « le Mucem va bâtir des partenariats avec plusieurs musées de l’ensemble de la Méditerranée pour échanger les œuvres », et pour permettre « des résidences d’artistes entre tous les pays de la rive ».

Le projet Odysséo pour 2024

Il faisait partie des annonces de l’acte I du plan Marseille en grand, mais semble aujourd’hui au point mort. Lors de ce discours, Emmanuel Macron a redit son attachement à Odysseo, un projet de structure mêlant art et protection du littoral au Frioul porté par le designer marseillais Ora-Ïto. Selon le M, le magazine du Monde, ce « musée campus » devait ouvrir d’ici à 2026. Mais le président de la République a annoncé vouloir son ouverture dès 2024, soit l’année prochaine.

Une Cité radieuse dans les quartiers nord

Le président de la République entend par ailleurs réinventer l’urbanisme marseillais à travers la construction de « dix grands quartiers » par des architectes contemporains de renoms, via des concours d’architectures. Dans cette même perspective, Emmanuel Macron a annoncé la construction « d’une nouvelle Cité radieuse dans les quartiers nord. Ça aura un autre nom, et on lancera autre concours d’architecte. »

La décarbonation du port

Le président de la République a annoncé sa volonté de « faire de Marseille un port exemplaire en matière de décarbonation du transport maritime », à travers notamment l’électrification du port et la décarbonation des flottes. Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de développer pour cela, en lien avec le port, le fret et le fluvial. Un point qu’il sera certainement amené à détailler plus amplement lors de sa visite prévue ce mercredi du grand port maritime de Marseille-Fos, aux côtés du nouveau boss du port, un certain Christophe Castaner.