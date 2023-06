Les propos de la présidente des Jeunes socialistes Emma Rafowicz, critiquant dimanche les « vieux » éléphants du parti « responsables de notre chute », ont provoqué un drama dont seuls les socialistes sont maîtres. Certains membres du PS, en particulier les opposants à l’alliance de gauche Nupes, ont critiqué l’élue parisienne. Lors d’une réunion des organisations de jeunesse de la Nupes à Alfortville (Val-de-Marne) pour mettre la pression sur les dirigeants des partis en vue d’une union aux européennes de 2024, Emma Rafowicz a estimé qu’il n’était « pas sérieux de laisser des éléphants responsables de notre chute décider de notre avenir », dénonçant un peu plus loin « des vieux irresponsables ».

« Nous ne voulons plus vous entendre. Vous nous avez fait perdre. Laissez-nous gagner », a lancé cette proche du premier secrétaire Olivier Faure en direction des anciens du parti opposés à la Nupes, comme l’ex-président François Hollande ou l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Le maire du Mans et ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll a dénoncé ce lundi « un manque de respect », sur Public Sénat. « Aujourd’hui il faut des gens qui ont de l’expérience, et un peu adultes, plutôt que des jeunes qui n’ont pas du tout de respect ».

Relire Brassens

« Camarade Emma Rafowicz, au lieu d’insulter ''les vieux'', je t’invite à relire Brassens », a tweeté le premier secrétaire délégué du PS, Nicolas Mayer-Rossignol, rival d’Olivier Faure. « Merci à tous les socialistes, ''jeunes'' et ''vieux'', qui savent que le temps ne fait rien à l’affaire ». Dénonçant une parole « violente et populiste », l’ex-député Patrick Menucci s’est interrogé : « Peut-on être porte-parole de notre parti et s’exprimer de cette façon ? », précisant que « la question sera posée mardi au Conseil national du PS ».

D’autres ont cependant pris la défense de la présidente des jeunes socialistes, comme le député Jérôme Guedj, proche d’Olivier Faure : « Les ''vieux'' que pointe à juste titre Emma Rafowicz, ce sont les défenseurs d’une vieille politique, de tous âges, qui n’ont pas compris que le monde change ». Et l’ex-ministre Marylise Lebranchu, elle aussi pro-Nupes, a tweeté en direction de la jeune porte-parole : « Même des vieux vous écoutent. »