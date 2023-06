La dernière fois qu’il est apparu sur les écrans radars, c’était malgré lui, le 14 juin dernier. Lors de la diffusion d’un reportage de Quotidien, on a pu apercevoir, en arrière-plan d’une piscine marseillaise, un Benjamin Griveaux en short, tout sourire. « C’est Marseille bébé 😉 », s’amusera l’intéressé sur Twitter, interpellé par un journaliste l’ayant reconnu. Cette fugace et improbable apparition intervient alors que l’ancien porte-parole du gouvernement s’accorde une diète médiatique depuis l’affaire qui a mis fin à sa carrière politique.

En février 2020, l’ancien porte-parole du gouvernement avait été contraint d’abandonner sa difficile campagne pour les municipales à Paris, après la diffusion de vidéos privées à caractère sexuel sur Internet. L’activiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo sont jugés dans cette affaire ces mercredi et jeudi prochains, pour atteinte à l’intimité de la vie privée. Selon nos informations, l’ex-député macroniste ne sera pas présent au procès. Mais après avoir quitté la vie politique en mai 2021, que devient-il aujourd'hui ?

Retour au privé et chroniques télé

Benjamin Giveaux donnait quelques informations sur sa « nouvelle vie » lors d’un entretien au JDD, en août 2021. « Après avoir rendu deux rapports parlementaires, j’ai quitté mon mandat de député le 12 mai dernier [2021] pour tourner une page et donner naissance à un projet longuement mûri : la création d’une société de conseil auprès de dirigeants d’entreprises et de start-up », disait-il. L’ancien proche de Dominique Strauss-Kahn annonçait également sa participation à une émission de télévision sur la chaîne économique Bsmart, consacrée aux stratégies d’entreprises.

Si Benjamin Griveaux en a fini avec le petit écran (sa dernière émission remonte à juin 2022), il reste très actif dans le secteur privé. « J’ai aimé l’énergie dégagée par les entrepreneurs que j’ai eu la chance de rencontrer au cours de ma vie. Cette même énergie m’anime aujourd’hui », expliquait-il dans un message publié sur son compte Linkedin en 2021. Cette même page indique qu’il est membre du conseil consultatif des entreprises Circle (un cabinet de conseil en stratégie) et Norbert Health (services de bien-être et installations sportives), mais également membre du comité stratégique de Sorius (start-up spécialisée dans le cyclisme). Benjamin Griveaux a également lancé plusieurs sociétés ces derniers mois, dont une dans les services financiers, et une autre dans l’immobilier, selon le site pappers. L’entrepreneur de 45 ans multiplie désormais les investissements dans différentes startups, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Toujours des « liens étroits » avec le gouvernement

Toujours sur Linkedin en 2021, pour expliquer son retrait de la vie politique, Benjamin Griveaux disait rester « fidèle au projet de transformation de notre pays qu’[Emmanuel Macron] a initié en 2017 ». Depuis, l’ancien député de Paris n’a plus pris la parole pour s’exprimer sur la politique française, mis à part quelques messages sur Twitter. L’ancien cadre de la macronie y égratigne de temps à autre ses anciens adversaires politiques, Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau en tête. Un signe que l’arène politique lui manque ?

Selon nos informations, Benjamin Griveaux est « très heureux de sa nouvelle vie » d’entrepreneur et n'imagine pas de retour en politique. L’ex-secrétaire d’Etat garde néanmoins « des liens étroits » avec ses anciens collègues, dont certains membres du gouvernement. L'un d'eux dit échanger avec lui « sur le plan amical de ses projets professionnels ». Le député de Paris Sylvain Maillard, vice-président du groupe Renaissance et proche de l’intéressé, confirme : « Benjamin semble très heureux dans cette nouvelle vie d’entrepreneur. Il a complètement arrêté la politique mais continue de voir les parlementaires ou les ministres qui lui demandent. Il reste bien sûr un compagnon de route du président de la République et de Renaissance ».