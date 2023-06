« Marseille en grand », acte II. Emmanuel Macron se déplace à Marseille ce lundi et pour trois jours, deux ans après sa venue en septembre 2021. Son ambition reste de faire de la ville un « laboratoire » et de « transformer la vie » des gens, a rappelé ce jeudi soir l’Elysée qui a également chiffré à 5 milliards d’euros le montant mis sur la table par le président. Un budget qui concerne les écoles, le logement, les transports, la sécurité, la justice et la culture. « 90 % des projets annoncés ont été lancés » à la suite de l'acte I, avec notamment le début des travaux pour les tramways, les premières reconstructions d’écoles, l’arrivée de renforts policiers et de magistrats, etc.

Ce second volet, qui devrait comporter une partie de satisfecit et dont le calendrier demeure « en cours de stabilisation », s’articulera autour de six grandes séquences, a annoncé l’Elysée. Elles concerneront, à nouveau, la sécurité alors que 2022, avec 32 règlements de comptes, a été l’année la plus meurtrière jamais enregistrée à Marseille sur le front de la guerre des stups et que 2023, avec 24 victimes, est partie sur des bases encore plus élevées.

« Montrer [l]a capacité » du président « à transformer la vie des gens »

Un second temps sera consacré aux écoles, dont le vaste plan de rénovation est en cours, mais aussi à l'expérimentation pédagogique basée sur une plus grande liberté des enseignants et directeurs d’écoles. Un test conduit dans une cinquantaine école de Marseille et que le président avait annoncé généraliser à l’ensemble du pays. Une séquence qui devrait en illustrer, en partie, une autre : celle de « montrer [l]a capacité » du président « à transformer la vie des gens », souligne l’Elysée.

Le président de la République se portera aussi au chevet de l’hôpital des armées, pour un volet santé. Il visitera ensuite une copropriété dégradée avant d’aller sur le port, dirigé maintenant par son ancien ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. Un acte II qui devrait aussi comporter des annonces que l’Elysée n’a pas souhaité commenter. Celles-ci pourraient concerner, notamment, un projet de « RER » à l’échelle de la métropole et d'éventuelles mesures sur en matère de sécurité et de lutte contre les trafics de stupéfiants.