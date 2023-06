Eric Ciotti à la place d’Elisabeth Borne ? C’est la question soumise par Sabrina, lectrice de 20 Minutes au président LR invité ce jeudi de « Face aux Territoires », émission politique de TV5 Monde. Alors le député des Alpes-Maritimes accepterait-il le poste de Premier ministre si Emmanuel Macron lui demandait ? « Cette question ne se pose pas, estime-t-il avant de détailler pourquoi. Si elle se posait, ça voudrait dire que le président de la République veut rentrer avec les Républicains dans une forme de cohabitation sur un pacte de gouvernement, sur les idées que nous-mêmes nous proposons. Ce n’est pas le cas aujourd’hui et je n’entends aucun message en ce sens. »

Relancé sur une possible entrée d’élus LR au gouvernement, Eric Ciotti a une nouvelle fois refusé l’idée : « Sûrement pas. […] On n’a pas vocation à être les supplétifs des uns ou des autres. On a vocation et ambition à occuper la première place. (sourire) »