Assurant que sa ligne était « l’indépendance », le président des Républicains Eric Ciotti a plaidé ce jeudi pour une « union des électeurs de droite » plutôt que des partis. « La droite est majoritaire dans le pays », comme ses « valeurs » telles que « l’autorité, l’ordre dans la rue, l’identité et la liberté notamment économique », a-t-il affirmé sur TV5 Monde. « Il faudra à un moment que ces électeurs portent leurs idées au pouvoir », a-t-il ajouté.

Interrogé sur une éventuelle union des droites, le député des Alpes-Maritimes a rappelé que « [s] a ligne, c’est l’indépendance, vis-à-vis du pouvoir » mais aussi « vis-à-vis des groupes » tels que le Rassemblement national ou Reconquête. « On ne sera pas les supplétifs des uns ou des autres », a-t-il martelé.

La droitisation de LR, une « erreur stratégique » selon Villepin

Quant à Dominique de Villepin, qui a durement critiqué la droitisation de LR, « ça fait très longtemps qu’il s’est éloigné de la vie politique » et « il ne mesure pas l’état du pays », a estimé Eric Ciotti. Mercredi sur France Inter, l’ancien Premier ministre avait qualifié d'« erreur stratégique » la droitisation des Républicains sur l’immigration. « Ils perdront non seulement leur identité, mais leurs valeurs et leurs principes », avait-il ajouté, estimant que « cette dérive est extrêmement dangereuse pour l’équilibre de notre vie politique ».

Le patron de LR a aussi confirmé, dans un entretien à Valeurs actuelles publié jeudi, la ligne très ferme de sa formation. Afin de combattre le trafic de drogue, il a plaidé notamment pour que « les consommateurs soient nommés publiquement » et pour que les amendes forfaitaires soient multipliées par cinq.

Le patron de LR a aussi assuré « tendre la main » aux électeurs de droite qui ont rejoint le président Emmanuel Macron. « Aujourd’hui, ils cherchent une alternative. Je souhaite qu’ils reviennent à la maison », a-t-il affirmé, critiquant au passage l’ancien Premier ministre Édouard Philippe qui nourrit des ambitions élyséennes pour 2027. « Je constate un écart important entre ce qu’il a fait et ce qu’il dit aujourd’hui », a-t-il assuré, tenant l’actuel maire du Havre pour responsable « des impôts, de l’insécurité, de l’augmentation folle des dépenses et de l’absence de réformes ».