Pour lutter contre le réchauffement climatique et la pauvreté, Emmanuel Macron préconise une action simultanée. « Jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète », a lancé le président français à l’ouverture du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial qu’il organise pendant deux jours à Paris.

Le chef d’Etat a plaidé jeudi pour un « choc de financement public » et plus de « financements privés » afin d’aider les pays les plus vulnérables à faire face à ce double défi. « On doit pouvoir relever les défis en même temps » dans le cadre d’un « nouveau consensus », a-t-il ajouté.

Un nouveau pacte « respectueux des souverainetés », promet Macron

Ce sommet informel dont l’idée a été émise par Emmanuel Macron et la Première ministre de la Barbade Mia Mottley en novembre, ambitionne de donner un élan politique à une refonte du système financier international, né en 1944 à Bretton Woods, aux Etats-Unis et qui repose sur la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

« Ce sommet est le vôtre, c’est-à-dire celui de toutes celles et tous ceux qui sont en premère ligne » face aux bouleversements climatiques et la montée de la pauvreté et des inégalités, a encore assuré le président français, en présence de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement notamment africains. Il leur a promis que « ce nouveau pacte financier international » serait « beaucoup plus respectueux des souverainetés de chacun ».