Pour l’occasion, elle sera entourée à Matignon de 400 jeunes et d’une quinzaine de ministres. La Première ministre Elisabeth Borne présente ce mercredi plusieurs mesures en faveur des jeunes issues d’un Conseil national de la refondation dédié. Parmi les mesures clés, le permis à 17 ans.

A partir de janvier 2024, les jeunes pourront passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans, au lieu de 18 ans. Cette mesure sera « un vrai plus » notamment pour les jeunes en apprentissage, a souligné Elisabeth Borne mardi. Actuellement, un jeune en conduite accompagnée peut déjà passer le permis B à 17 ans, mais n’a le droit de prendre le volant par lui-même que le jour de ses 18 ans. Ce seuil sera donc abaissé d’un an.

Près de 12.000 rénovations de logement en résidences étudiantes

L’aide de 500 euros versée aux apprentis pour financer leur permis sera élargie aux élèves des lycées professionnels. Le Code de la route sera lui amélioré dès juillet pour en clarifier le contenu mais sans revoir son niveau d’exigence, selon Matignon.

Autre mesure, le Pass Train. Cela va permettre aux jeunes de 18 à 20 ans de prendre gratuitement le train pendant un mois s’ils sont engagés « dans un SNU, dans un service civique, dans un contrat d’engagement jeune ». Ce Pass concernera « les trains qui ne relèvent pas des régions, donc les Intercités et TGV ».

Le gouvernement va rénover 12.000 logements de résidences étudiantes « qui ne sont pas aux normes » sur trois ans, ce qui représentera environ 4.000 rénovations par an. Quelque 4.000 rénovations sont déjà engagées. Les étudiants concernés seront relogés par le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) dont ils dépendent. D’autres mesures sur l’augmentation des bourses Outremer, mais aussi sur l’engagement et l’orientation seront détaillées par la ministre.