Une séance de dédicaces qui vire à l’affrontement. A Brest, la venue d’Eric Zemmour samedi dans un hôtel du centre-ville a été émaillée de violences. En début d’après-midi, environ 250 personnes, dont 80 membres de l’ultragauche, se sont rassemblées devant l’hôtel Océania où le polémiste et fondateur du parti Reconquête! devait rencontrer ses sympathisants. Les insultes ont vite fusé et des coups échangés entre les deux camps. Deux personnes ont été blessées et trois individus interpellés.

Après ces violences, Eric Zemmour n’a pas tardé à pointer du doigt la responsabilité du préfet qui « n’a pas fait son travail » et « est indigne ». « Soit c’est politique, par hostilité. Soit c’est de la négligence et de la médiocrité. Et dans les deux cas il est coupable », a-t-il réagi, demandant « des explications et des sanctions ».

Critiqué par l’ancien candidat à la présidentielle, le préfet du Finistère Philippe Mahé lui a répondu ce lundi après-midi par le biais d’un communiqué. « A aucun moment la sécurité personnelle de Monsieur Zemmour n’a été menacée », indique-t-il, soulignant qu’« aucun manifestant n’a pu l’approcher, même de façon éloignée » de son arrivée en gare de Brest jusqu’à son départ.

Un escadron de gendarmes mobiles autour de l’hôtel

Philippe Mahé rappelle aussi que « pour des raisons évidentes de sécurité », un autre hôtel de Brest avait été proposé aux équipes d’Eric Zemmour. Mais ce dernier « a mis un veto à ce changement, malgré les mises en garde sur les risques encours pour les sympathisants venus faire dédicacer son livre ».

La séance de dédicaces maintenue à l’hôtel Océania, un escadron de gendarmes mobiles a été déployé « autour de l’hôtel et des dans les rues avoisinantes afin de tenir à distance les manifestants », précise le préfet. « Leur professionnalisme a permis qu’à aucun moment la séance de dédicaces ne soit interrompue, à l’initiative de Monsieur Zemmour ou parce que la sécurité des personnes présentes aurait été menacée », ajoute-t-il. Selon Valeurs Actuelles, le polémiste et son parti Reconquête! vont porter plainte contre la CGT et l’État après les événements survenus samedi à Brest.