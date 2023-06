Quand on descend de son perchoir, il est plus facile d’ouvrir des portes. Un an après sa défaite électorale aux législatives, l’ancien président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand a accordé une interview politique au Figaro dimanche. L’ex-ministre, resté proche d’Emmanuel Macron, cauchemarde à l’idée de voir son poulain remettre les clés de l’Elysée en 2027 à un nouveau pensionnaire. Au point de vouloir lever un tabou ?

Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, un président ne peut pas être élu plus de deux fois consécutivement. « Notre Constitution en dispose ainsi. Cependant, à titre personnel, je regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire. La limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc. Tout cela corsète notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens », juge l’ex-parlementaire breton dans les colonnes du Figaro.

Limiter le nombre de mandats présidentiels, pas un débat dans les grandes démocraties

Ferrand met sur la table un débat pas vraiment discuté depuis l’entrée en vigueur de la mesure. « Dans la plupart des grandes démocraties, il existe une limitation du nombre de mandats. On critique, nous, démocrates, les pays dans lesquels vous pouvez rester 40 ans à la tête d’un pays. Dans tous les Etats où ce genre de mesures ont été discutées, on a considéré que c’était une atteinte à la démocratie », rappelle Michel Lascombe, spécialiste de droit constitutionnel.

Pour Arnaud Teyssier, historien, spécialiste du gaullisme et de la Ve République, la limitation des mandats imaginée par Nicolas Sarkozy dans la réforme constitutionnelle pourrait avoir été conçue pour rééquilibrer un nouveau pouvoir du président. « La réforme a prévu le droit pour le chef de l’Etat de s’exprimer devant les deux Assemblées (Congrès), en contrepartie, les mandats consécutifs ont été limités pour ne pas donner l’impression d’une présidentialisation excessive du régime. » La fin obligatoire du cycle après deux mandats permet aussi « de donner une liberté totale au président, quitte à prendre des mesures impopulaires » sans risquer d’être sanctionné dans les urnes, détaille Michel Lascombe.

L’outil pour ne pas « brider » la souveraineté, « c’est le référendum »

Le passage du septennat au quinquennat en 2000 et l’inversion du calendrier, avec une élection du président juste avant les députés, a bouleversé la pratique politique de la Ve République, bien plus que la limitation de mandats, reprend Arnaud Teyssier. « On reproche au régime de ne plus fonctionner parce qu’on n’utilise pas ses outils. Le système s’est déséquilibré quand le président a dû rentrer dans le jeu partisan, précise l’expert. Si Ferrand ne veut pas brider la libre expression de la souveraineté, il y a un outil pour ça, c’est le référendum. »

Dans les faits, une réforme de la Constitution à l’initiative du président nécessite d’obtenir 3/5e des voix des parlementaires réunis en Congrès. Depuis le début de la Ve République, avant même l’entrée en vigueur de la limitation du nombre de mandats consécutifs, aucun chef d’Etat n’a été élu trois fois. « Seulement deux présidents ont terminé deux mandats complets (Chirac, Mitterrand), et encore Chirac a eu un quinquennat. Se présenter à un troisième mandat, ça ne paraît pas réaliste, on n’est pas dans une monarchie. »

Marcheur de la première heure, Richard Ferrand a sûrement, en l’espace de quelques heures, obtenu ce qu’il voulait. Lancer un ballon d’essai à peu de frais. Obtenir des reprises médiatiques, des condamnations médiatiques dans l’opposition, d’Olivier Faure à Mathilde Panot. Puis, rétropédaler en dénonçant « une fausse polémique ». Une bonne recette pour faire parler de lui, alors que certaines rumeurs l’envoient à Matignon, en cas de remaniement.