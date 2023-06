Posez une question à Eric Ciotti, le président des LR

Du « grand débat » des « Etats généraux de la droite pour la France » au plateau de TV5 Monde. Ce jeudi à 9h30, Eric Ciotti est l’invité de « Face aux Territoires », émission politique animée par Cyril Viguier. 20 Minutes, partenaire du programme, vous donne la possibilité de poser une question au président des Républicains et député des Alpes-Maritimes.

Présidentielle 2027 avec Laurent Wauquiez ou David Lisnard comme candidat, loi Immigration, inflation, remaniement, poids des LR à l’Assemblée, bisbille avec Christian Estrosi, etc., via le formulaire ci-dessous vous pouvez proposer une question à Eric Ciotti. La rédaction de 20 Minutes en retiendra une et la soumettra au président des LR ce jeudi.