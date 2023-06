Le RN un jour à la tête de la France ? Plus de quatre Français sur dix ont voté au moins une fois pour le Rassemblement national, révèle une étude Ifop-Fiducial pour le JDD et Sud Radio qui pointe la dédiabolisation du parti, mais aussi l’absence d’une incarnation susceptible de remporter la présidentielle.

Selon cette vaste enquête, 42 % des Français disent avoir voté au moins une fois RN dans leur vie. Ils étaient 35 % en 2021 et 30 % en 2017, signe d’un ancrage continu du parti d’extrême droite. A la présidentielle de 2022, la candidate du RN Marine Le Pen avait certes obtenu près de 41,5 % des suffrages face à Emmanuel Macron. Mais en raison de la forte abstention, ce score ne représente en réalité que 27,26 % des inscrits, soit un peu plus d’un Français sur quatre.

Expression d’un mécontentement

Parmi les personnes ayant déjà glissé un bulletin RN, les ouvriers (57 %) et les catégories pauvres (51 %) sont sur-représentées. Plus surprenant, 28 % des sympathisants de gauche, ou encore 27 % des personnes ayant choisi Jean-Luc Mélenchon en 2022, disent avoir déjà voté RN.

L’étude souligne que la volonté d’exprimer son mécontentement reste le principal ressort du vote RN (24 %), plus que l’adhésion au constat que fait le parti sur l’état du pays (15 %). Le vote RN s’inscrit davantage en rejet des autres partis (pour 61 % des électeurs) qu’en adhésion au parti (39 %). Une tendance stable depuis 2017, après une forte progression de l’adhésion par rapport à 1997 (13 %).

Parmi ces électeurs, ils sont 92 % à trouver la justice trop laxiste (85 % sur l’ensemble des Français interrogés), 86 % à penser que la France est un pays de culture chrétienne (contre 82 %) ou encore 92 % à affirmer que le pays est en déclin (contre 77 %). Ils sont aussi 86 % à croire que la démocratie est la seule forme de gouvernement acceptable (contre 89 % sur l’ensemble) et 74 % à juger normal que les couples homosexuels puissent se marier (contre 78 %). 69 % sont pour le rétablissement de la peine de mort, un chiffre qui tombe à 50 % chez l’ensemble des personnes interrogées.

Le RN, un parti toujours à tendance raciste, selon les interrogés

Signe d’une tendance à la dédiabolisation de l’image du parti, 59 % des personnes interrogées qualifient le RN de parti raciste, un chiffre en net recul depuis 2017 (68 %). 55 % pensent qu’il est dangereux pour la démocratie, contre 62 % il y a six ans.

Inversement, ils sont 50 % à dire qu’il a une vision d’avenir pour la France, contre 40 % en 2017. Et 47 % le croient capable de gouverner la France, contre 39 % il y a six ans. Dans le champ politique, La France insoumise inquiète plus que le RN (28 contre 21 % des personnes interrogées) et le RN sont davantage considérés comme proche des préoccupations des gens (30 % contre 18 %) que la formation de Jean-Luc Mélenchon.

Pas encore le costume de la présidentiable

L’enquête met aussi en avant les limites de Marine Le Pen, triple candidate malheureuse à la présidentielle : seulement 23 % lui attribuent une stature présidentielle. Au total, 41 % des personnes interrogées souhaitent la victoire de Marine Le Pen en 2027 mais seulement 37 % pronostiquent son succès. Son élection serait vue comme un saut dans l’inconnu pour 73 % des personnes interrogées. 72 % anticipent des émeutes dans les banlieues et 69 % des manifestations massives.

Parmi les éventuelles alternatives à Marine Le Pen, l’actuel président du parti Jordan Bardella paraît le mieux placé, mais reste minoritaire dans l’opinion : 30 % des personnes interrogées seraient prêtes à voter pour lui à la prochaine présidentielle, loin devant le député Sébastien Chenu (12 %).