François Bayrou ne voit pas d’un bon œil une alliance entre la majorité et les LR. Le président du MoDem a mis en garde mercredi contre cette idée, qui signifierait selon lui la perte de l'« ADN » du macronisme.

« Certains rêvent d’un gouvernement de restauration RPR, pas moi », a-t-il déclaré au Figaro, dans une allusion au parti de Jacques Chirac, une des composantes fondatrices de l’UMP devenue depuis Les Républicains (LR). « Si on choisissait de décentrer la majorité pour la tirer d’un côté ou de l’autre, il y aurait de grands risques de perte de cohérence. »

L’équation de la sécurisation d’une majorité à l’Assemblée

« L’élection d’Emmanuel Macron s’est faite sur un socle central : c’est le seul équilibre qui garantisse une possibilité de dialogue et de coopération avec la droite républicaine et la gauche sociale-démocrate », a développé le président du parti centriste, allié de la première heure du chef de l’État.

Alors que bruissent des rumeurs de remaniement, certains acteurs de la majorité plaident pour un rapprochement plus formel avec LR dans l’espoir de sécuriser une majorité à l’Assemblée nationale. Mais cette hypothèse suscite l’opposition d’une partie du camp du chef de l’État, qui souhaite le maintien du « dépassement » entre la droite et la gauche. Renaissance, le parti présidentiel, a notamment convié le 21 juin ses cadres parlementaires pour « échanger sur le contexte politique et la stratégie de la majorité » pour la suite du quinquennat.