Les prévisions météo, quand elles concernent un remaniement ministériel - ou carrément un changement du gouvernement (sa version ) -, sont toujours à prendre avec de grandes précautions. Si l'on parle d'un mouvement d’ici la fin des « 100 jours » annoncés par Emmanuel Macron mi-avril, soit avant le 14 juillet, rien n’est encore acté. Rien non plus sur l’ampleur d’un éventuel changement. En attendant, 20 Minutes est allé sonder la majorité, pour savoir qui elle verrait bien rester et qui elle verrait bien partir du gouvernent.

Ils ne semblent pas menacés

« Faut prendre la question dans l’autre sens et nous demander qui a donné satisfaction, c’est plus simple », cingle un député macroniste quand on lui demande qui il verrait bien sauter au prochain remaniement.

Les deux principales têtes du gouvernement, Bruno Le Maire, depuis six ans – un record – à l’Economie, et Gérald Darmanin, depuis trois ans à l’Intérieur, ne semblent pas menacés. Les deux ont pourtant connu un début d’année très contrasté. Le premier est la risée d’une partie de la scène politique et médiatique à cause de certains passages de son dernier livre, Fugue américaine. Le second est malgré tout empêtré dans son projet de loi immigration, sans cesse reporté faute de majorité.

Mais les deux, au gouvernement depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Elysée, sont des piliers solides du macronisme. Bruno Le Maire est le maître à penser de la doctrine « pas de hausse d’impôts, jamais », et Gérald Darmanin porte le fer contre les oppositions à l’Assemblée. Dans le même genre, le nom de Gabriel Attal, ministre délégué au Budget, est souvent cité pour monter en grade. Il est l’un des rares ministres qui, quand il est « au banc » de l’Assemblée nationale, réveille la majorité.

Plus discret, Sébastien Lecornu peut - sauf surprise - dormir tranquille. Il a su habilement gérer la loi de programmation militaire, un très gros morceau à 413 milliards d’euros, massivement voté par l’Assemblée. Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture, s’est elle fait un nom en tenant tête à la palme d’or Justine Triet ou aux intermittents aux Molières. Celle des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a enregistré quelques succès dans son bras de fer face à certaines fédérations défaillantes. Et puis à quelques semaines de la Coupe du monde de rugby, et un an des Jeux olympiques et paralympiques, pas sûr que ce soit le moment de changer.

Ils ont peut-être du souci à se faire

Ils et elles sont clairement plus nombreuses. Ne serait-ce parce que dans la majorité, on ne s’offusquerait pas de voir le gouvernement un peu maigrir : On compte actuellement 41 personnes au gouvernement, tous rangs (Première ministre, ministres, ministres délégués, secrétaires d’Etat) confondus. Pour le reste, les rares députés ou députées de la majorité qui veulent bien se risquer à cette discussion le précisent : ces ministres n’ont pas forcément failli personnellement, mais ne sont « pas adaptés au contexte politique » de majorité relative.

A ce titre, il y en a un pour qui la forme, c’est le fond : le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester. C’est de lui que sont venus les principaux « bugs » du gouvernement pendant la crise des retraites, par exemple quand il a concédé que la réforme serait défavorable aux femmes. Un député lève les yeux au ciel quand on l'évoque : « Ah oui… On l’aime bien, c’est notre Franky à nous. Mais c’est vrai que c’est compliqué… ». Celui qui recueille vraiment tous les suffrages contre lui, c’est Pap Ndiaye. « Quand vous êtes à l’Éducation nationale depuis un an et que les Français ne vous connaissent pas, c’est qu’il a un problème », remarque un cadre macroniste.

Autre sujet que la macronie veut mettre en avant, mais qui est jugé plombé par un ministre pas à la hauteur : la Transition écologique. La position de Christophe Béchu semble précaire. Idem sur le Logement, en pleine crise, dont l’actuel titulaire est Olivier Klein. D’autres jugent que la bonne parole du président de la République sur l’international, où il est très actif, mérite un duo plus « musclé » au quai d’Orsay : un départ de Catherine Colonna, aux Affaires étrangères, et de Laurence Boone, aux Affaires européennes, ne ferait donc pas que des malheureux.









Deux ministres sont particulièrement gênés par des affaires. D’abord Marlène Schiappa, empêtrée dans l’affaire du Fonds Marianne ; on a du mal à croire qu’elle puisse passer l’été. Effet « waouh » du gouvernement Castex, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est toujours mis en examen pour prise illégale d’intérêt. Son doigt d’honneur au président du groupe LR, en mars, n’a pas arrangé sa position. Enfin, la performance d’Olivier Véran au porte-parolat est aussi très critiquée. « Il a fait un mauvais calcul en restant au gouvernement : il pensait perdre sa législative en sortant. Il s’est abîmé à ce poste », juge le cadre cité plus haut.