Le Parlement européen va louer à l’Etat français un bâtiment à Strasbourg

A Strasbourg, un bâtiment devait être attribué au Parlement européen, sauf que ce dernier n’en a pas voulu… mais va au final le louer. Vous avez suivi ? C’est l’histoire de l’immeuble baptisé « Osmose » situé juste à côté du siège parlementaire.

Le bureau du Parlement européen a donné son accord à la location de ce bâtiment, que la France offre de lui louer à un prix bien en deçà du marché. « Il y a eu une évaluation des besoins en termes d’espaces de réunion et de bureaux qui a été faite en juillet 2022 et compte tenu de la proposition avantageuse faite par les autorités françaises, le bureau a approuvé la location de ce bâtiment de 15.000 m2 », a indiqué mardi une porte-parole du Parlement européen, confirmant une information des Dernières Nouvelles d’Alsace. Cet accord doit encore être examiné par la Commission des affaires budgétaires « dans les prochaines semaines ».

Une idée française pour renforcer Strasbourg

« Osmose » est vide depuis sa construction achevée en 2021. Le Parlement européen et le gouvernement français s’étaient accordés pour que le Parlement européen en fasse l’acquisition, mais le projet n’a pas abouti. La Première ministre Elisabeth Borne a alors proposé que les autorités françaises achètent elles-mêmes le bâtiment et le louent au Parlement européen à un prix très attractif d’environ 700.000 euros par an, afin de renforcer l’ancrage du Parlement européen à Strasbourg.

Strasbourg est le siège officiel du Parlement européen mais dans les faits, l’essentiel du travail parlementaire est réalisé à Bruxelles et la capitale alsacienne n’accueille que les sessions plénières mensuelles, soit quatre jours par mois. Ces allers-retours sont l’objet de débats depuis des décennies entre partisans d’un siège unique à Bruxelles et défenseurs du statut de capitale européenne de Strasbourg.