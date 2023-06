La vidéo comptabilise des centaines de milliers de réactions depuis sa diffusion ce mardi matin, à travers le compte de Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement de Lyon. « La ville de Lyon et son maire Grégory Doucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sex-toys, devant des enfants », commente l’élu, dénonçant les 1.500 euros attribués au collectif Lundy Grandpré, via des subventions culturelles.

Dans l’extrait diffusé, issu d’une performance qui date de juin 2021, on voit une personne nue dans un jardin médicinal, devant un public, notamment composé d’enfants. Selon le site des artistes, la pièce s’intitule Petit manuel indocile à l’introduction à l’écosexualité et avait pour but d’interroger « nos relations au vivant ». Lundy Grandpré caractérise ses projets comme « engagés […] mais les sujets sont traités avec humour et l’envie d’ouvrir l’accès à l’art au plus grand nombre ».

La ville de Lyon et son Maire @Gregorydoucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L'utilisation militante et extrémiste du budget n'a plus de limite. L'indécence non plus. pic.twitter.com/fpzDBxoSsD — Pierre OLIVER (@poliver69) June 13, 2023



Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture répond

Largement reprises et commentées par les internautes, les images ont suscité la polémique en quelques heures obligeant Nathalie Perrin-Gilbert à justifier ce choix de subventions. « Il s’agit d’un temps de travail et de création artistique, dans le cadre d’une sortie de résidence dans un centre d’art, et non pas un temps de diffusion grand public, explique-t-elle affirmant que la vidéo est sortie de son contexte. Ni la Ville, ni les artistes n’ont souhaité exposer des enfants à la nudité. Et selon la performance proposée par les artistes, le spectacle est interdit aux enfants. »

Selon elle, cette compagnie bénéficie d’une reconnaissance et d’un soutien de l’Etat, « au titre de son dispositif d’accompagnement des jeunes artistes récemment diplômés proposant des projets pluridisciplinaires ». Lundy Grandpré est composé de deux anciens étudiants d’écoles lyonnaises. L’élue ajoute que la subvention de la municipalité de Lyon s’inscrit dans cette « démarche de soutien à la création et à l’ensemble de l’écosystème artistique » et que « tous les éléments ont été présentés » dans différentes commissions liées à la culture de Lyon début juin, où « deux élus du groupe de Pierre Oliver » étaient présents. Elle conclut : « Les délibérations ont reçu un avis favorable à l’unanimité ».

Qu’est-ce que l’écosexualité ?

La performance partagée sur les réseaux s’est effectivement produite dans le cadre d’une résidence d’expérimentation à la Factatory. La compagnie précise, en description sur son site, qu’elle s’inscrit dans le « mouvement écosex de Beth Stephens et Annie Sprinkle ». En créant ce concept, ces deux femmes voulaient rendre le mouvement écolo « plus diversifié, drôle et sexy ». Il repose sur l’idée que « la Terre est notre amante, plutôt que notre mère ». Il invite ainsi à « prendre soin d’elle plutôt qu’à l’exploiter pour ses ressources », selon une de ses fondatrices, interrogée par Libération en 2013.

La compagnie Lundy Grandpré doit se produire prochainement au Carreau du Temple à Paris. Sollicitée par 20 Minutes, elle n’avait pas répondu à nos demandes au moment de la publication de cet article.