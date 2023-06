La fin d’une « success story » à l’italienne. Silvio Berlusconi est mort ce lundi, à 86 ans, à l’hôpital San Raffaele de Milan. Le sulfureux milliardaire, connu pour ses manœuvres politiques, ses démêlés judiciaires et ses frasques sexuelles, a marqué l’Italie de son empreinte pendant plusieurs décennies. Figure centrale de la politique de son pays, qu’il a dirigé comme chef du gouvernement pendant neuf ans, il Cavaliere a également eu un impact sur la classe politique française. On en parle avec Pierre Musso, docteur en sciences politiques, professeur des universités, et auteur de plusieurs ouvrages sur le dirigeant italien, dont Le Temps de l’Etat-entreprise. Berlusconi, Trump, Macron (Fayard, 2019).

Silvio Berlusconi a dirigé l’Italie pendant neuf ans. Qu’a-t-il incarné politiquement ?

La première chose, c’est ce record de longévité comme président du Conseil de l’après-guerre. Ces neuf années à la tête de l’Italie sont assez exceptionnelles dans un pays très instable, qui n’a rien à voir avec le système politique français. Lorsqu’il entre brusquement en politique et qu’il arrive au pouvoir en 1994, il n’a aucun mandat et est connu du grand public comme président du Milan AC. Mais il décide alors de « descendre sur le terrain » pour redresser le pays avec cette idée : « quand on a réussi en entreprise, on peut réussir en politique ». C’est le point central du berlusconisme, qui sera repris par Trump vingt ans plus tard.

Il importe aussi, avec lui, l’imaginaire de la télévision commerciale, la télénovela, dans lequel on alimente chaque jour son récit intime. Il efface la frontière entre privé et public, ce que fera par exemple Nicolas Sarkozy. Autre élément repris par Sarkozy ou Macron, c’est de se présenter comme « anti-politique », ou « anti-système », se définir comme différent de la classe politique traditionnelle. Maintenant, ça a l’air banal, mais Berlusconi a énormément innové. L’Italie a toujours été un laboratoire politique pour les Français.

Y a-t-il eu une « patte » Berlusconi dans les relations franco-italiennes pendant ses années au pouvoir ?

Elles sont marquées par une forme de mépris, ou de regard hautain à l’égard de l’Italie. Car Berlusconi, touché par des affaires judiciaires et des scandales sexuels, ne répondait pas aux canons de la morale élémentaire.

Nicolas Sarkozy et lui ont eu une relation compliquée, avec de nombreuses disputes sur la question européenne ; Berlusconi gênait la relation franco-allemande dans un contexte économique de crise en 2008-2009. C'était l'époque de la crise en Grèce, et il y avait une crainte de contagion à l’Italie, le spread [l’écart entre le taux d’emprunt italien à dix ans et celui de l’Allemagne] était catastrophique, la dette italienne explosait… Merkel et Sarkozy voulaient que l’Italie rentre dans le rang et mène une politique de rigueur, ce que ne souhaitait pas Berlusconi.

Ses affaires ont-elles éclipsé son action politique vu de France ?

Berlusconi fait l’objet d’une profonde incompréhension des politiques et des observateurs français. Il a en quelque sorte aggravé l’image d’Epinal, le regard caricatural que la France porte sur l’Italie : un pays d’arts, de chansonnettes, de belles femmes et de pizzas… Il a incarné en quelque sorte ce cliché italien, et donné une image dégradée du politique par ses scandales et sa télévision. Les politiques français préféraient donc généralement s’en tenir à l’écart. Mais cela a empêché de comprendre la réalité complexe et créative du pays et nous a rendus borgnes face à ce que représentait le berlusconisme.

N’a-t-il pas influencé, par sa communication, les politiques français ?

Si, notamment par la participation des politiques aux émissions de divertissement et des talk-shows. Dans la télévision de Berlusconi, les politiques deviennent à la fois des personnages du réel et de la télévision. Ils vont sur le terrain et s’en expliquent le soir à l'écran. Dans cette démocratie du soap-opéra, il faut tous les jours alimenter le feuilleton de sa vie intime, sur le modèle d'une série de fiction. Cet aller-retour permanent efface les frontières classiques entre vie privée/vie publique, réalité/média…

Le but est de capter en permanence l’attention du spectateur/citoyen. C’est ce que l’écrivain Umberto Eco définissait comme néo-télévision, qui combine divertissement et publicité, et valorise l’intimité avec le téléspectateur.

Peut-on dire qu’il a inspiré des politiques français ?

On l’a comparé à Bernard Tapie à l’époque, et il a inspiré beaucoup de politiques français, mais jamais vraiment à l’identique. On a parlé du parallèle avec Nicolas Sarkozy, dans la mise en scène de sa vie personnelle, mais on pourrait aussi évoquer Emmanuel Macron. La « Start up nation » s’inspire de Berlusconi. Cette idée d’Etat-entreprise, avec un président-entrepreneur, est un modèle berlusconien. C’est lui qui importe la culture managériale dans le champ politique et met en scène son expérience dans le privé. Il portait cette idée naturellement, puisqu’il avait derrière lui trente ans dans ce milieu lorsqu'il se lance en 1994. Son parti-entreprise Forza Italia [Allez l’Italie] est ainsi créé à partir de la propre régie publicitaire de son groupe. Et, de manière assez incroyable, certains directeurs marketings se retrouvent en quelques mois élus députés. En ce sens, Emmanuel Macron s’est beaucoup inspiré de ce modèle pour lancer En Marche.