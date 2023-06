Une enquête a été ouverte après l’agression dimanche d’un élu écologiste de la Seyne-sur-Mer dans le Var, grièvement blessé en marge d’un rassemblement de militants locaux du parti d’extrême droite Reconquête, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

Hakim Bouaksa, élu municipal d’opposition de la Seyne-sur-Mer, a déposé plainte dimanche, présentant une incapacité totale de travail (ITT) de 30 jours, soit des « blessures graves », a rapporté le procureur de Toulon, Samuel Finielz, interrogé par l’AFP.

Violences aggravées

Le parquet a ouvert dès dimanche « une enquête de flagrance pour violences aggravées », confiée au commissariat de la Seyne-sur-Mer. « Le lien des personnes mises en cause avec un parti politique n’est pas établi à ce stade et aucune interpellation n’a été effectuée », a ajouté le procureur.

Dans un communiqué, Europe Ecologie Les Verts (EELV) explique qu’Hakim Bouaksa était venu manifester « pacifiquement » contre la tenue d’un rassemblement de militants varois du parti d’extrême-droite, dans un camping, et qu’il a été « violemment agressé », souffrant entre autres d’une fracture du bras, d’un traumatisme crânien et d’une entorse aux cervicales. Marine Tondelier, la cheffe du parti écologiste, affirme sur Twitter qu’il a été « frappé par le service d’ordre de Reconquête » et demande « des excuses » au parti d’Éric Zemmour.