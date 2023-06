Le drame survenu à Annecy a donc remis le sujet migratoire au centre du débat. Marine Le Pen et le patron de LR, Eric Ciotti, ont appelé ce vendredi à ce que la France reprenne sa « souveraineté » sur l’immigration, afin de « ne plus se soumettre » aux règles « inadaptées » de l’Union Européenne. Alors que le gouvernement planche depuis des mois sur un projet de loi, l'attaque au couteau de six personnes, dont quatre enfants, par un réfugié syrien, pourrait bien compliquer la tâche des macronistes pour trouver une majorité à l’Assemblée sur ce sujet périlleux.

« Le gouvernement devra faire avec LR »

C’est peu dire que le texte gouvernemental sur l’immigration connaît, depuis de longs mois, un parcours chaotique. Annoncé dès le début du quinquennat, un projet de loi a finalement été présenté en Conseil des ministres, début février 2023, avant d’entamer son parcours parlementaire au Sénat le mois suivant. Mais Emmanuel Macron l’a finalement enterré lors de son interview télévisée du 22 mars… avant de le ressortir du chapeau le 17 avril. Lors de son allocution, le président a ainsi évoqué l’immigration comme l’un des défis à relever pendant ces fameux « 100 jours » destinés à relancer son début de quinquennat.

Aux dernières nouvelles, l’espoir des macronistes serait d’examiner un texte cet automne, une fois les élections sénatoriales passées, pour une adoption en fin d’année. « On ne comprend pas le calendrier, on n'a aucune info. On découvre ça dans la presse… », soupire un cadre Renaissance. Ces multiples changements de pied s'expliquent par les difficultés politiques du camp présidentiel à l'Assemblée. Faute de majorité absolue, le pouvoir macroniste doit trouver des alliés. Mais la droite, échaudée par la réforme des retraites, est bien décidée à ne faire aucun cadeau à l’exécutif sur l’un de ses thèmes de prédilection. « On met le curseur bien à droite. Le gouvernement devra faire avec, car il ne pourra rien passer sans nous », confesse un cadre LR.

« Chacun doit faire un pas »

Forts de cette position pivot, Eric Ciotti, le patron des sénateurs Bruno Retailleau et le chef de file des députés Olivier Marleix ont donc présenté fin mai des propositions très fermes sur l'immigration, prévoyant notamment d’inscrire dans la Constitution la possibilité de déroger aux traités et au droit européens. « On a posé nos conditions sur la table, au gouvernement de sortir du bois. Cela fait un an qu’ils parlent d'immigration, mais quelles sont vraiment leurs propositions ? », interroge Eric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes.

Au départ, le gouvernement espérait bien trouver un « équilibre » autour de deux volets : accueil des travailleurs immigrés dans les métiers en tension et durcissement sur l’accueil et les expulsions. « On reste très attachés à nous tenir sur ces deux jambes. Notre position se situe entre les deux extrêmes, qui prônent soit l’immigration zéro, soit l’accueil inconditionné des étrangers », estime le député Renaissance du Val-de-Marne Mathieu Lefèvre. Il y a quelques jours encore, Gérald Darmanin demandait à la majorité et aux LR de trouver des compromis. « Il n’y aura pas d’accord à n’importe quel prix. Chacun doit faire un pas », disait le ministre de l’Intérieur.









Après l’attaque d’Annecy, la droite durcit son discours

Mais mercredi, les macronistes ont rejeté en commission de l’Assemblée une proposition de loi LR, laquelle vise à restreindre l’Aide médicale d’Etat (AME), qui permet aux étrangers en situation irrégulière d’accéder aux soins. « Ca nous conforte dans l’idée qu’ils ne sont pas à l’aise sur ce sujet, qu’ils sont perdus, qu’ils manquent de constance… », souffle Pauget. « Si Darmanin est favorable à un durcissement, la majorité Renaissance ne semble pas sur cette ligne », ajoute-t-il.

La perspective d’un compromis paraît d’autant plus incertaine au lendemain de l’attaque d’Annecy, qui a vu les responsables de la droite durcir leur discours sur l’accueil des réfugiés. « La droite ne doit pas faire de politique politicienne comme sur les retraites, sinon ils auront du mal à expliquer à leur électorat cette posture de blocage », prévient Mathieu Lefèvre. Mais l’exécutif marche aussi sur des œufs en interne, n’ignorant pas que l’immigration a souvent divisé les marcheurs ces dernières années. « Ce n’est pas une simple addition de voix, soupire l’un des responsables Renaissance à l’Assemblée. Si on reprend à notre compte le programme de la droite, on va perdre une partie de la majorité, et probablement plus que de LR ». Après la délicate séquence sur les retraites, voilà un nouveau casse-tête pour le gouvernement.