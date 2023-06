Les ennuis de Taha Bouhafs avec LFI sont derrière lui. Le parti a clôturé la procédure de sa cellule interne dédiée aux violences sexuelles et sexistes contre l’ancien journaliste, contraint de renoncer à sa candidature aux législatives de 2022 face à des accusations de femmes.

« La mesure conservatoire le concernant est levée ce qui acte donc sa réintégration au sein du parti » ont réagi lundi dans un communiqué ses avocats, Me William Bourdon, Raphaël Kempf et Vincent Brengarth. « Je prends acte de la décision de LFI. Mais je ne souhaite cependant pas réintégrer le parti. Je garde mes idées, mes combats près de moi. Mais après tout ce qu’il s’est passé je ne peux pas réintégrer ce mouvement, ni celui-là, ni un autre », a toutefois écrit sur Twitter Taha Bouhafs.

« Les dangers des justices parallèles »

Après le retrait d’une première accusatrice dans la procédure devant le Comité de respect des principes (CRP) du mouvement, en février, la deuxième accusatrice a indiqué ne pas souhaiter porter plainte ni confronter Taha Bouhafs à ses accusations, a indiqué une source proche de la direction de LFI, confirmant une information de BFMTV. « En vertu de nos règles internes et du respect d’une procédure normale, le CRP lève la mesure conservatoire et ne prend pas de nouvelles mesures », a précisé cette source.

« Nous rappelons que Taha Bouhafs qui a toujours clamé son innocence n’a fait l’objet d’aucune plainte, ni d’aucune poursuite judiciaire », écrivent ses conseils dans leur communiqué. « Pourtant il a été exclu des législatives, de son mouvement politique et a fait l’objet d’une forme de bannissement social et professionnel à cause duquel il est au chômage depuis un an ». Selon eux, il faut « que toute cette histoire nous fasse réfléchir collectivement sur les dangers des justices parallèles ».





J'ajoute cela, je pense que c'est important : https://t.co/AXKSVDNZzW — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) June 5, 2023



L’affaire avait fait grand bruit en pleine campagne des législatives, posant la question du bien-fondé pour les partis de se substituer à la justice. La députée Clémentine Autain, parmi d’autres insoumis, avait défendu la nécessité de procédures internes permettant de mieux prendre en charge la parole des victimes potentielles, estimant que la justice était faillible en la matière. Pour sa part, Taha Bouhafs avait dénoncé la procédure interne, indiquant qu’il n’avait jamais été confronté aux accusations et donc n’avait pu s’en défendre.