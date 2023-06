Les discussions se débloquent entre le gouvernement et les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. En visite depuis jeudi dans le territoire français du Pacifique Sud, le ministre Gérald Darmanin conduit une nouvelle série de négociations bilatérales avec les indépendantistes du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) et les partisans du maintien de l’archipel sous l’autorité de Paris.

Les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie ont accepté le principe d’un élargissement du corps électoral pour le scrutin provincial de 2024, jusque-là un des points de blocage dans les discussions sur le futur statut de l’archipel, a-t-on appris dimanche auprès du ministère de l’Intérieur et des Outremer.

11.000 natifs inclus

En vertu de l’accord de Nouméa signé en 1998, trois référendums d’autodétermination ont rejeté l’indépendance. Mais le dernier, en décembre 2021, est contesté par le FLNKS. Le gouvernement tente depuis de relancer le dialogue entre les deux camps sur l’avenir de l’archipel mais n’a pour l’heure pas réussi à obtenir la tenue de discussions tripartites. Entre autres points de blocages, loyalistes et indépendantistes s’opposent sur la composition du corps électoral pour le scrutin provincial prévu l’an prochain. Les premiers sont favorables à son élargissement, ce que le second a toujours refusé jusque-là.









Lors des dernières discussions, « l’Etat a proposé sept ans de résidence (en Nouvelle-Calédonie pour être inscrit sur les listes électorales) et l’intégration des 11.000 natifs calédoniens pour l’instant exclus du vote », a rapporté le ministère. « Le FLNKS a répondu oui pour les natifs et "dix ans minimum" (de résidence), sous réserve de travaux techniques à mener dans les prochaines semaines », a poursuivi la même source. « C’est une énorme avancée dans le processus de discussion », s’est-on réjoui dans l’entourage du ministre.