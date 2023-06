« Ce n’est pas Koh-Lanta ici, on ne change pas les règles du jeu au dernier moment », lance Louis Boyard. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le député LFI annonce qu’il va déposer une proposition de loi à l’encontre de Netflix afin d’empêcher la plateforme de contenus de mettre fin au partage de comptes.

« La vérité c’est que quand on est deux ou trois sur un même compte, souvent, c’est qu’on n’a pas tous les moyens de se payer son propre compte et les jeunes en sont un bon exemple », souligne le député devenu un habitué des vidéos TikTok. Selon lui, le partage de compte entre la famille, les amis, « c’est la solidarité, la culture populaire. »





TU DUM 🎶 @NetflixFR veut interdire le partage de compte ?



Je vais déposer une proposition de loi pour l’empêcher de le faire.



La pauvreté explose. Cette entreprise qui paye si peu d’impôts en France ne vous taxera pas davantage.



— Louis Boyard (@LouisBoyard) June 1, 2023



« Cette interdiction de partage de comptes est d’autant plus indécente quand on voit l’explosion de l’inflation et l’explosion de la pauvreté dans notre pays », s’insurge encore Louis Boyard qui rappelle par ailleurs que Netflix « a fait plus d’un milliard de chiffre d’affaires l’année dernière. »

Selon La Tribune, la plateforme a réalisé au total 31,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière, mais son bénéfice net annuel a baissé de 12 % à 4,5 milliards. « Toi Netflix, qui ne paye pas tes impôts en France, toi qui ne veut pas partager tes richesses dans notre pays, laisse au moins les Français partager leurs comptes », conclut le député.