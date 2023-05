Son avocat a dénoncé « une censure politique. » Eric Zemmour a réclamé trois millions d’euros de dommages et intérêts à son ancien éditeur Albin Michel pour rupture abusive de contrat, dans un procès mercredi. En 2021, la maison d’édition avait renoncé à publier un sixième livre du polémiste, La France n’a pas dit son dernier mot, après en avoir édité cinq autres. Elle avait invoqué l’intention de l’auteur de « devenir un homme politique » et « faire de son prochain livre un élément clé de sa candidature » à la présidentielle, où il a été éliminé au premier tour.

Fautes d’orthographe

Eric Zemmour, via sa société, la SARL Rubempré, a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris. Il n’était pas à l’audience. « Albin Michel fait une résiliation unilatérale » d’un contrat d’édition signé en 2015, et cette « résiliation est illégale », a affirmé devant le tribunal Arnaud de Senilhes, l’avocat du fondateur du parti d’extrême droite Reconquête.

« Privé d’éditeur, il était impossible de trouver un éditeur dans les temps impartis pour sortir ce livre à la date à laquelle il tenait, en septembre 2021 », a-t-il souligné. « On a été obligé de s’inventer comme éditeur. » Me de Senilhes a relevé que s’il avait été édité par Albin Michel, le livre « n’aurait pas compté une faute d’orthographe dès la première page », ce qui « a suscité des dizaines d’articles. »

Un « livre de campagne »

La maison d’édition fait valoir le non-respect par Eric Zemmour des délais contractuels, à savoir de remettre un manuscrit en 2019. Or au printemps 2021, alors qu’aucun début de manuscrit n’a été transmis, « tout à coup M. Zemmour nous dit : ça va être un livre de campagne », a expliqué l’avocat d’Albin Michel, Christophe Bigot. « M. Zemmour ne peut pas imposer ça à son éditeur, alors que le délai contractuel de remise est expiré (…) Les éditions Albin Michel répondent : non, on n’est pas intéressé par ça », a-t-il ajouté. Pour Albin Michel, « tout cela a été téléguidé », Eric Zemmour préférant s’autoéditer car « il voit tout le potentiel de son livre. »









L’ouvrage s’est vendu à 272.000 exemplaires en 2021. Albin Michel estime qu’au lieu de gagner un million d’euros avec cette maison, en vendant 300.000 exemplaires, l’auteur a empoché « à peu près » le double en le faisant paraître aux éditions Rubempré. La procédure a permis d’apprendre qu’Eric Zemmour était assisté dans l’écriture de ses ouvrages par l’historien Jacques de Saint Victor. Le jugement a été mis en délibéré au 25 octobre.