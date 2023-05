C’est un sujet qui risque de ne pas faire l’unanimité au gouvernement. L’aide médicale d’Etat (AME) pourrait faire partie des discussions dans le cadre du futur projet de loi immigration. L’AME couvre à 100 % les frais médicaux et hospitaliers des étrangers présents en France depuis au moins trois mois, et LR veut la limiter à une aide médicale d’urgence. Alors que Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, s’est dit prêt dans une interview au Parisien à discuter des modalités de cette aide, le ministre de la Santé a pour sa part rappelé dimanche qu’elle présente des « enjeux de santé publique. »

Interrogé sur ce sujet au Grand jury RTL/LCI/Le Figaro, François Braun a rappelé que l’aide médicale d’Etat (AME), représentait « 0,5 %, même un peu moins, de l’ensemble du budget de la Sécurité sociale », et souligné qu’elle présentait des enjeux « extrêmement forts qui sont des enjeux de santé publique ».

Trouver un équilibre

Quant à la réduire à une aide médicale d’urgence, « ça veut dire quoi l’urgence, ça veut dire combien de temps ? Est-ce qu’on va soigner un diabète qui est déséquilibré et qu’on va laisser se déséquilibrer après ? », s’est-il interrogé.

S’il y a « un nouveau Covid-19 qui arrive chez des gens qui pourraient bénéficier de l’aide médicale d’Etat, on ne va pas les traiter (…) et on va laisser la maladie se développer ? Il faut une vision globale de santé publique », a-t-il insisté. Il a en revanche jugé « anormal qu’il y ait des filières pour venir faire [en France] des soins qui peuvent être faits dans le pays d’origine de ces patients ». « Donc un équilibre est à trouver », a estimé François Braun.