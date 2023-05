Le droit de vote à partir de 16 ans. Après l’Autriche en 2007, la Grèce en 2016 (à partir de 17 ans) et Malte en 2022, c’est au tour de la Belgique de donner le droit de vote aux mineurs et ce, à l’occasion des élections européennes de 2024. La mesure, adoptée la semaine dernière par le Parlement fédéral, concerne près de 300.000 jeunes belges.

A la différence des électeurs majeurs qui sont obligés d’aller voter, les mineurs devront s’inscrire par eux-mêmes sur les listes électorales. « Nous attendons avec impatience les idées des jeunes sur l’Europe ! », s’est réjouie la ministre de l’Intérieur sur Twitter. Et à en croire les Bruxellois par sûr que les moins de 16 ans répondent présents. Bien décidé à connaître leur avis, 20 Minutes a pris son billet de train, direction les rues étroites du centre de Bruxelles, éloignées de la Grand-Place garnie de touristes. « A notre âge, on n’est pas encore assez mature », tranche ainsi la première jeune femme interrogée ce mercredi. Elle a 15 ans, est assise sur un banc, près d’un terrain de basket, avec trois autres de ses copines. Et toutes s’accordent à dire qu’elles « s’en foutent » de la politique.

L’éducation civique fait défaut en Belgique

Plus loin, sur la place devant la colonne du Congrès, près du Palais-Royal, Laura et Nina, âgées de 27 et 25 ans, tentent, elles, de comprendre les plus jeunes : La participation des jeunes Belges aux Européennes « dépendra fortement de l’intérêt que portent les jeunes à la politique, avance Laura. Pour le moment, ici, il n’y a pas assez de sensibilisation sur l’importance de ce vote, des enjeux des partis politiques, que ce soit à l’école ou dans les médias ». « Finalement, l’important ce n’est pas vraiment l’âge, il faut avant tout que les jeunes se rendent compte de l’importance qu’ils peuvent avoir lors des scrutins », renchérit Nina. Et la plupart des dizaines de jeunes interrogés ce mercredi à Bruxelles rejoignent l’analyse de leurs deux aînées : l’éducation civique fait défaut dans le pays. Cours de géopolitique, d’histoire ou de sciences politiques et sociales… les ados belges ont besoin de comprendre les enjeux des Européennes (entre autres) pour faire les bons choix. Et tous estiment qu’avoir le droit de vote ne sert pas vraiment… si l’on ne sait pas pourquoi on met un bulletin dans une urne.

« Il faut aussi accompagner la démarche »

« S’ils veulent mettre en place le vote, il faut déjà changer le programme scolaire », avance un autre jeune Belge, croisé avec ses quatre autres potes âgés de 20 ans assis en terrasse. Tous entame un débat : « Il faudrait commencer à apprendre à l’école, à être mieux éduqués », tranche l’un d’entre eux, avant qu’un autre ne dise : « Il ne faut pas juste autoriser cette mesure, il faut aussi accompagner la démarche. » Et un dernier de trancher, enfin : « en plus, à 16 ans, tu n’as pas d’importance dans la société, tu n’es pas écouté ».

En France, en août 2020, alors qu’une proposition de loi sur le vote des mineurs a été déposée, l’Assemblée nationale l’a rejetée. Le vote dès 16 ans a été à nouveau discuté lors de la présidentielle 2022. Seuls trois candidats s’y étaient déclarés favorables : Jean-Luc Mélenchon (LFI), Yannick Jadot (EELV) ou encore Anne Hidalgo (PS). Milla, elle, n’aurait pas été favorable : 16 ans, c’est « trop jeune », selon elle. La Française de 20 ans, rencontrée lors de notre déambulation dans la capitale belge, estime déjà « ne rien comprendre à la politique » à son âge, « donc à 16 ans, ça aurait été vraiment pire que tout ». Et Milla de s’interroger : « Je peux concevoir que certains ont envie de participer à la vie politique mais ça ne touche pas beaucoup d’adolescents. Alors, de là à généraliser le vote à tous ? »