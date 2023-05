Le phénomène n’en est pas vraiment un, selon elle. La vice-présidente exécutive de Reconquête !, Marion Maréchal, balaie ce vendredi la menace venant de l’ultradroite en France, la considérant comme « dérisoire ». « Je pense que la seule menace qui continue d’exister dans ce pays de manière structurelle et d’un point de vue statistique, c’est la violence d’extrême gauche », a affirmé l’ancienne députée sur BFMTV.





Ultradroite à Annecy: Marion Maréchal évoque des "images choquantes", mais refuse d'en faire "un grand phénomène"https://t.co/DSaaf4dSgy pic.twitter.com/EYlbPn5TEW — BFMTV (@BFMTV) May 19, 2023

« Des images désagréables »

La nièce de Marine Le Pen, qui a rallié le parti d’Eric Zemmour en 2022, a aussi évoqué « une tentative de détournement des sujets » par le gouvernement. Le 9 mai, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a diffusé une circulaire aux préfets visant à interdire plusieurs « manifestations et rassemblements de l’ultradroite ».

L’instruction a été donnée en réaction à la polémique suscitée par une manifestation organisée à Paris, trois jours plus tôt. Des militants, souvent masqués, avaient exhibé des drapeaux marqués de la croix celtique. Et mardi, un défilé nationaliste nocturne non déclaré a eu lieu à Annecy, avec certains manifestants cagoulés, scandant des slogans d’extrême droite.









« Des images désagréables », dixit Marion Maréchal, laquelle a immédiatement tenté de minimiser le phénomène. « On parle d’une quarantaine de personnes qui ont défilé une trentaine de minutes ». « Il va y avoir une enquête parce que la manifestation n’a pas été autorisée, donc la justice suivra son cours ».