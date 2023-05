« Vous avez vu les derniers chiffres de Frontex, l’agence de garde-frontière européenne, qui pointe que, par rapport à 2022, il y a une hausse de 300 % des entrées illégales de l’immigration en Europe. » A l’antenne de France Inter, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a une nouvelle fois pointé du doigt une immigration illégale trop importante.

Une hausse qui semble surréaliste tellement elle est importante. Plusieurs arguments se dessinent à la suite de la prise de parole de l’élu. Certains pensent qu’il est temps d’agir et de « fermer les frontières de l’Union européenne pour réduire cette immigration illégale ». Tandis que d’autres pensent qu’il s’agit là d’une erreur de chiffre : « Il a certainement voulu dire 30 % », commente l’un d’eux. 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Jordan Bardella confond les chiffres avancés par Frontex, l’Agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes. Il n’y a pas une hausse de 300 % des entrées illégales en Europe. Toutefois, le chiffre cité par le président du Rassemblement national existe bien, mais il s’agit seulement des données pour une seule porte d’entrée dans l’Union européenne. C’est celle de la Méditerranée centrale, c’est-à-dire le sud de l’Italie, notamment l’île de Lampedusa, près de la Sicile, où débarquent de nombreux navires de fortunes.









Selon les données de Frontex, un peu plus de 42.000 entrées irrégulières ont été enregistrées entre janvier et avril par cette porte de Méditerranée centrale, contre un peu plus de 10.000 l’an dernier à la même époque. Il s’agit bien d’un record pour cet axe, très utilisé depuis des années par les migrants.

Il existe évidemment d’autres portes pour l’Europe, et pour toutes celles-ci, les entrées sont en baisse. En ce début d’année, elles ont enregistré une baisse de 30 à 50 % par rapport à l’année dernière à la même époque. Ce sont par exemple les Balkans, la Turquie, la Grèce, le sud de l’Espagne… Les portes les plus empruntées vont donc dépendre de la nationalité d’origine des migrants, et donc des pays qui subissent de fortes crises. De plus les contrôles ont été renforcés aux frontières de la Hongrie.

Selon les données de Frontex, il y a finalement une augmentation des entrées irrégulières sur le continent de seulement 30 %, dans les quatre premiers mois de 2023 par rapport aux quatre premiers mois de 2022. Cela représente un peu plus de 80.000 tentatives de passer une frontière européenne. Et sur l’année 2022 complète, Frontex a signalé 330.000 entrées irrégulières sur le territoire de l’Union européenne. En augmentation de 64 % par rapport à 2021.